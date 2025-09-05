76 dagar sem koma aldrei aftur

Nýverið lýsti varaborgarfulltrúi Viðreisnar því yfir að sumarfrí íslenskra grunnskólabarna séu allt of löng. Í grein sem hann birti á Vísi benti hann á að íslensk börn séu í 76 daga sumarfríi og lagði til að stytta þau um 2 vikur til að létta á foreldrum og atvinnulífinu.
Manni hálfbrá við þennan lestur því ef það er eitthvað sem við foreldrar þurfum ekki, þá er það minni tími með börnunum okkar.
Gildi fjölskyldustunda
Sumarfrí eru ekki bara tími þar sem börn eru „í burtu frá skipulögðu skólastarfi", sumarfrí eru tækifæri til að dýpka fjölskyldubönd, tækifæri sem aldrei koma aftur. Þegar barnið flytur að heiman efa ég að eitthvað foreldri líti til baka og hugsi „ah, ég vildi óska að sumarfrí barnsins hefðu verið styttri."
Raunin er sú að þessir 76 dagar eru einstakt tækifæri til að kynnast börnunum sínum á annan hátt en í hröðu amstri vetrarmánaðanna. Í sumarfríunum fáum við að upplifa börnin okkar í slakara andrúmslofti, læra af þeim, ferðast með þeim og búa til minningar sem endast út lífið.
Í stað þess að stytta sumarfríin ættum við sem samfélag frekar að spyrja okkur: Hvað getum við gert til að styðja fjölskyldur betur í að nýta þennan tíma? Hvers vegna er úrræðum fyrir börn og fjölskyldur í sumarfríi þannig háttað að það skapar álag á foreldra frekar en að létta því?
Lausnin liggur því ekki í því að draga úr þeim tíma sem foreldrar geta átt með börnum sínum heldur í því að:
●Efla aðgengileg sumarúrræði fyrir öll börn óháð fjárhag foreldra
●Gera vinnuveitendum kleift að sýna meiri sveigjanleika í sumarvinnutíma
●Efla samstarf sveitarfélaga, æskulýðs- og íþróttafélaga um fjölbreyttari og aðgengilegri sumarstarfsemi
Hvað með börnin sjálf?
Þegar við ræðum um sumarfrí ættum við ekki að gleyma sjónarhorni barnanna sjálfra. Eru þau að biðja okkur um lengri skóladaga? Eða þrá þau frekar að fá tíma til að leika sér, vera með fjölskyldu sinni og vinum?
Upplifun mín er sú að foreldrar eigi erfitt nú þegar með að finna tíma með börnunum sínum sökum álags. Því er oft hent fram að á Íslandi sé ákveðið hamstrahjól og lífsgæðakapphlaup og er þessi tillaga um styttingu sumarfrís til þess fallin að auka enn frekar við þá upplifun.
Það er því verkefni okkar sem samfélags að stuðla að breytingum sem eru fjölskyldum og fjölskylduböndum til hagsbóta, ekki að finna lausnir til þess að gefa foreldrum „frí“ frá börnunum sínum.
Það er gott að þetta samtal er hafið því ég tel að allir vilji byggja fjölskylduvænna samfélag á Íslandi og mun ég koma betur inná mínar tillögur um hvernig við getum stuðlað að slíku samfélagi í annarri grein.
Þessir 76 dagar koma aldrei aftur og hlakka ég til þess að eyða löngum sumrum með syni mínum í framtíðinni.
Höfundur er faðir og varaþingmaður Miðflokksins
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Einar Guðnason skrifar
Einar Gísli Gunnarsson skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Lilja Björk Guðmundsdóttir skrifar
Esjar Smári Blær Gunnarsson skrifar
Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar
Pétur Halldórsson skrifar
Guðmundur Helgi Þórarinsson skrifar
Guðmundur Finnbogason skrifar
Þór Pálsson skrifar
Sveinn Þórhallsson skrifar
Steinn Jóhannsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Árni Sigurðsson skrifar
Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir,Tómas Kristjánsson skrifar
Þórdís Hólm Filipsdóttir skrifar
Jóhanna Klara Stefánsdóttir skrifar
Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar
Birgir Jóhannsson skrifar
Oddgeir Georgsson skrifar
Guðmundur Ingi Kristinsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Nína Eck skrifar
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir skrifar
Halldór Ísak Ólafsson skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Ingvar Sverrisson skrifar
Soffía Ámundadóttir skrifar