Kaupir fjórða húsið við sömu götu

Heimsfrægi söngvarinn Harry Styles hefur keypt fjórða húsið sitt við sömu götuna í Lundúnum. Hann hyggst sameina lóðirnar og byggja þar gríðarstórt glæsisetur.
Gatan er í hverfinu Hampstead en þar má finna dýrustu hús Lundúnaborgar. Styles keypti fyrsta húsið sitt við götuna í apríl árið 2019 fyrir 8,8 milljónir punda eða tæpan einn og hálfan milljarð íslenskra króna. Þá keypti hann annað húsið fyrir um 4,1 milljón punda, tæpar sjö hundruð milljónir króna. Þriðja húsið er neðar í götunni og talið hafa verið fjárfesting en ekki heimili hans.
Núna er Styles í framkvæmdahug en hann hyggst byggja gríðarstórt glæsisetur á lóðunum þar sem húsin tvö standa. Hann sótti um byggingarleyfi fyrir setrið sem hann fékk gegn því að byggja einnig skjól fyrir dýr á svæðinu, fyrir til dæmis broddgelti, leðurblökur og skordýr. Í setrinu verður stórt svefnherbergi með fjórum fataherbergjum, sérstakur sýningarsalur og verönd innandyra.
Talið er að fjórða og nýjasta húsið eigi að vera eins konar gestahús, þar sem vinir og fjölskylda stjörnunnar geta dvalið. Á milli gestahússins og glæsisetursins er stór garður og vegur.
Harry Styles var meðlimur í geysivinsælu strákahljómsveitinni One Direction sem lagði upp laupana árið 2016. Eftir að hljómsveitarferlinum lauk hefur Styles gefið út þrjár plötur, Harry's House, Fine Line og Harry Styles. Hann hefur einnig látið ljós sitt skína á hvíta tjaldinu í hlutverkum í kvikmyndunum Dunkrik og Don't Worry Darling.
Poppstjarnan Harry Styles hefur gefið út titrara og sleipiefni gegnum lífstílsmerki sitt Pleasing. Aðdáendur Styles virðast ánægðir með gjörninginn þó þeir hefðu frekar viljað að hann gæfi út nýja tónlist.
Tónlistarmaðurinn og hjartaknúsarinn Harry Styles var í aðalhlutverki í Saturday Night Live grínþættinum í Bandaríkjanum um helgina. Þar brá hann sér meðal annars í hlutverk Íslendings sem sótti fæðingarnámskeið með kærustunni.