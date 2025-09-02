Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 2. september 2025 10:42 Pattra og Birgitta Líf voru í stíl á mótinu. Það var líf og fjör á árlegu golfmóti FM957 sem haldið var á Hólmsvelli í Leiru síðastliðinn föstudag. Þetta er í tíunda sinn sem mótið fer fram, en keppt var í Texas Scramble fyrirkomulagi þar sem tveggja manna lið spiluðu saman. Alls tóku 88 keppendur þátt í mótinu og voru veitt verðlaun fyrir þrjú efstu sætin auk nándarverðlauna á 9. holu. Útvarpsmennirnir Auðunn Blöndal, Egill Einarsson, Egill Ploder og Ríkharð Guðnason létu sig ekki vanta á vellinum. Auk þess sem ofurskvísurnar Birgitta líf Björnsdóttir og Pattra Sriyanonge mættu með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu. Úrslit mótsins voru eftirfarandi: 1. sæti: Viggó Pétur Pétursson og Magnús Viðar Jónsson 2. sæti: Bræðurnir Einar Hólmgerisson og Björgvin Þór Hólmgeirsson 3. sæti: Brynjar Heimir Þorleifsson og Ólafur Guðmundur Guðbrandsson Nándarverðlaun á 9. holu hlaut Pattra Sriyanonge með höggi sem lenti aðeins 74 sentímetrum frá holu. Ljósmyndarinn Hafsteinn Snær Þorsteinsson var á svæðinu og myndaði gleðina. Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Málbandið var ekki langt undan.Ljósmynd/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Jóna og Guðjón keyrðu á milli.Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Pípan dregin upp.Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Skvísur mótsins!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Klesstann!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Og pósa!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Til í þetta!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Skál í boðinu!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Flottir félagar.Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Egill Ploder einbeittur á meðan Auddi teygir vel á milli högga.Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Birgitta er með lúkkið upp á tíu eins og alltaf.Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Þessum hlýtur að hafa gengið vel!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Þessir kunna að njóta!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Rikki kann þetta!Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Egill með sveiflu.Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Ljósmyndir/ Hafsteinn Snær Þorsteinsson Golf FM957 Samkvæmislífið Mest lesið Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína Lífið Graham Greene er látinn Lífið „Guð og karlmenn elska mig“ Lífið „Núna er þetta bara blautbolakeppni“ Lífið Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Lífið Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Lífið Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu Lífið Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Lífið Hárprúður Eiður heillar Lífið Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Framsóknarprins fékk formannsnafn Sylvía Hall og Viddi Sig trúlofuð Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu „Núna er þetta bara blautbolakeppni“ Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Graham Greene er látinn Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína „Guð og karlmenn elska mig“ Júlíana Sara tekur við af Ásu Ninnu í Bakaríinu Hárprúður Eiður heillar Dúndurgóður hverdsdagsréttur Kóngurinn með kveðju til Íslendinga Lára og lyfjaprinsinn gáfu dótturinni nafn Afmælisdagurinn bara „venjulegur dagur“ og á ekki von á gjöfum Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýjar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ BMX brós strákarnir hafa skemmt á flestum bæjarhátíðum sumarsins Unnur Birna og Daði eru nýtt par Sjö ára þrautaganga endaði með kraftaverki Krakkatía vikunnar: Kistuhylur, Kpop og Lína langsokkur Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Hvar er Donald Trump? Hátíðin áminning um að veganismi sé lífsstíll en ekki megrunarkúr Sjá meira