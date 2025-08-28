Á hverju ári er birtur listi yfir 50 bestu veitingastaði heims. Listinn fyrir árið 2025 var kynntur fyrr í sumar í Tórínó á Ítalíu, þar sem veitingastaðurinn Maido í Perú bar sigur úr býtum. Á listanum í ár eru sex skandinavískir staðir meðal efstu 100, þar af fjórir í Kaupmannahöfn.
Skandinavía hefur lengi haft fast sæti á lista yfir bestu veitingastaði heims. Danir hafa þar verið í fararbroddi, með hinn víðfræga veitingastað Noma í Kaupmannahöfn, sem hefur hlotið efsta sætið fimm sinnum. Þá sigraði veitingastaðurinn Geranium árið 2022 en hann hlaut sína þriðju Michelin-stjörnu árið 2016.
Veitingastaðurinn Alchemist trónir á toppnum meðal skandinavískra staða í ár.
Á Alchemist eru engir hefðbundnir réttir. Matreiðslumaðurinn Rasmus Munk leiðir gestir í gegnum 50 áhrifarík skref þar sem staðsetning, listaverk, hljóð og frumleg framsetning rétta skapa einstaka matarupplifun.
Listasnn í heild sinni má finna hér.
