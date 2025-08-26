Skólasetningu grunnskólanna fylgir mikil gleði, ekki síst hjá foreldrum yngri barna sem flestir hverjir telja niður dagana þar til venjuleg rútína kemst aftur á heimilislífið. Undirritaður er þar á meðal. Ekki misskilja mig - sumarfríið hjá börnunum var frábært - en við tökum öll skólarútínuninni fagnandi.
Það er hins vegar súrsætt að hugsa til þess að börn í Myllubakka- og Holtaskóla hefji nú enn eitt skólaárið í bráðabirgða gámaeiningum og enn eitt árið njóta þau ekki allra þeirra kosta sem skólar á Íslandi bjóða almennt upp á. Börnin hafa ekkert mötuneyti og borða nesti og hádegismat í heimastofum sínum. Aðgangur að verk- og listgreinum er verulega, ef ekki alfarið skertur og ekkert skólabókasafn er til staðar fyrir börnin, sem kemur sér einkar illa fyrir þau börn sem eru að taka sín fyrstu skref í lestri.
Í þessum aðstæðum eiga starfsmenn skólanna allt hrós skilið. Seigla, aðlögunarhæfni og umburðarlyndi hefur einkennt þeirra starf þar sem allt hefur verið endurskipulagt svo hægt sé að halda uppi eins eðlilegu skólastarfi og mögulegt er við þessar aðstæður.
Verklok á Myllubakka- og Holtaskóla í fremsta forgang
Sjálfur bý ég í þeirri góðu trú að verklok við þessa tvo skóla hafi alltaf verið í fremsta forgangi hjá bæjarfélaginu, en af fréttaflutningi þessa árs að dæma læðist að mér sá grunur að svo sé staðan ekki lengur.
Þegar maður les um að bærinn standi í ströngu við að stækka bæjarskrifstofurnar, kaupa húsnæði háskóla Keilis á Ásbrú og setja upp tímabundnar bæjarskrifstofur í því húsi, stækka Hljómahöllina og flytja bókasafnið þangað, þá heyrast sögur af því að ekki sé til peningur til að greiða verktökum sem starfa í Myllubakka- og Holtaskóla og að hægja eigi á framkvæmdum við skólana vegna fjárskorts hjá bænum.
Mögulega lítur bæjarstjórn Reykjanesbæjar ekki lengur á þessar framkvæmdir sem fremsta forgangsmál þar sem þökk sé öflugu skipulagi skólastjórnenda gengur allt smurt fyrir sig í núverandi ástandi. Ég vil því með þessari grein hvetja foreldra jafnt sem starfsmenn skólanna að láta ekki af þrýstingi á bæjaryfirvöld, að framkvæmdirnar við skólana verði áfram í fremsta forgangi og að allt kapp verði lagt í að klára þessar framkvæmdir sem allra fyrst.
Höfundur á barn í Holtaskóla
Þorsteinn R. Hermannsson skrifar
Helgi Áss Grétarsson,Marta Guðjónsdóttir skrifar
Ásgeir Elvar Garðarsson skrifar
Trausti Breiðfjörð Magnússon skrifar
Hugi Halldórsson skrifar
Jökull Sólberg Auðunsson skrifar
Hrafn Splidt Þorvaldsson skrifar
Kolbeinn H. Stefánsson skrifar
Rakel Guðbjörnsdóttir skrifar
Árni Kristjánsson skrifar
Atli Harðarson skrifar
Baldur Thorlacius skrifar
Einar Jóhannes Guðnason skrifar
Stefán Þorri Helgason skrifar
Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar
Ragnar Þór Pétursson skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Karl Guðlaugsson skrifar
Friðjón R. Friðjónsson skrifar
Davíð Aron Routley skrifar
Ólafur Margeirsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Örn Sigurðsson skrifar
Alma D. Möller skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Karen Rúnarsdóttir skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Dagbjartur Kristjánsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir,Sandra Sigurðardóttir,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Halldór Benjamín Hreinsson,Njörður Sigurðsson skrifar