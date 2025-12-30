Það er ekki ólíklegt að jólapartýi og samsöng oddvita ríkisstjórnarflokka Kristrúnar Frostadóttur hafi verið aflýst í kjölfar nýjustu verðbólgumælingar. Niðurstaðan er vægast sagt vonbrigði og ráðherrarnir hefðu betur sparað sér stóru orðin í aðdragandanum. Dagana á undan höfðu þeir klappað sér á bakið fyrir hjöðnun verðbólgu og vaxtalækkanir (reyndar stórýktar). Við höfum séð sleggjuna útfærða með myndvinnslu og jafnvel leikna með tilþrifum. Sú er hins vegar staðan að verðbólgan ætlar að reynast þrálátari en talið hafði verið, útlit er fyrir lakari hagvöxt en vonast hafði verið til og mælingar sýna ríkjandi svartsýni hjá atvinnulífinu vegna efnahagsástandsins. Þróun atvinnuleysis hér á landi er síðan enn annað og meira áhyggjuefni.
Við í Sjálfstæðisflokknum viðruðum einmitt þessar áhyggjur við afgreiðslu fjárlaga fyrir daufum eyrum meirihlutans. Við gagnrýndum þar 143 milljarða útgjaldaaukningu, 30 milljarða skattahækkanir og að ekki væru lögð til hallalaus fjárlög.
Þrátt fyrir hátíðleg loforð Samfylkingar og Viðreisnar lauk þinginu þannig að meirihlutinn hækkaði skatta allverulega bæði á almenning og atvinnulíf. Þessar skattahækkanir fara að bíta innan skamms, einmitt þegar við ættum að hlúa að atvinnulífinu til hagsbóta fyrir samfélagið allt.
Nú er tíminn til að lækka skatta og draga úr álögum og afskiptum af atvinnulífinu svo að það vaxi og dafni og okkur takist að snúa stöðunni við. Rétt eins og ég læt hér staðar numið með gagnrýni og legg til lausnir og aðgerðir, ætti ríkisstjórnin að bregðast við versnandi horfum í efnahagslífinu með aðgerðum sem við vitum að virka. Breyta um kúrs.
Að sama skapi er ástæða til að hafa áhyggjur af þróun heimsmála og vaxandi einangrunarhyggju. Það er sannarlega ekki óskastaða fyrir litla útflutningsþjóð. Ástæða er til að hafa áhyggjur af dómgreind ráðamanna sem hafa helst að markmiði að við afsölum fullveldi okkar til Evrópusambandsins. Að forgangsröðun bjagist og ákvarðanir séu teknar í samhengi við markmið sem fer gegn þjóðarhag til að fá „sæti við borð“ þröngrar valdaelítu. Fá að vera hluti efsta hluta ókjörins valdapýramída.
Nú sem aldrei fyrr er tíminn til að viðhalda góðu sambandi við nágranna- og vinaþjóðir. Gæta að íslenskum hagsmunum okkar í evrópsku samstarfi en líka vestan hafs og í Asíu þar sem við eigum ríkra hagmuna að gæta. Með þeirri uppskrift, með því að stunda frjáls alþjóðleg viðskipti sem fullvalda ríki með eigin fríverslunarsamninga, höfum við skapað eina mestu hagsæld sem fyrirfinnst. Höldum þeirri vegferð áfram.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
