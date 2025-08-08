Kallaðu mig risaeðlu, mér hugnast sjálfstæðisstefnan af gamla skólanum. Hvers vegna? Aðallega vegna þess að einn angi stefnunnar er trú á manninn og að farsælast sé fyrir samfélagið að skapa jarðveg fyrir frelsi einstaklingsins. Þannig geti hver og einn geti leitað hamingjunnar á eigin forsendum.
Frá sjónarhóli sjálfstæðisstefnunnar er frelsið ekki eingöngu efnahagslegt heldur einnig andlegt, eða eins og Birgir Kjaran, þáverandi alþingismaður, orðaði það í grein frá árinu 1959: „Í krafti trúarinnar á manninn telja Sjálfstæðismenn, að einstaklingurinn skuli njóta mannhelgi, og frumréttur hans sé frelsið, andlegt frelsi og efnahagslegt frelsi.“
Samkvæmt sömu grein Birgis sprettur sjálfstæðisstefnan upp úr íslenskum veruleika og einn af kostum sjálfstæðisstefnunnar sé „að mæta viðfangsefnum nýrra tíma með fordómalausu raunsæi“ - blind trú geri engum gagn. Nálgunin á pólitísk úrlausnarefni á því að miðast við að leita lausna, án fordóma, á grundvelli raka og gagna – vera málefnalegur.
Frelsi án ábyrgðar leiðir jafnan af sér helsi. Hamingjuleit einstaklings á grundvelli frelsis er því ekki án skilyrða, sem dæmi verður að taka verður tillit til hagsmuna annarra, þar með talið til hagsmuna barna. Samfélag hvers tíma setur hamingjuleit einstaklingsins því ávallt skorður.
Frelsið er ekki sjálfsagt. Víða er það fótum troðið. Sem dæmi er tjáningarfrelsi nauðsynlegur hornsteinn í lýðræðisríki. Í lýðræðisríkjum nútímans mega hugsanarlöggur í formi ríkisvalds, fjölmiðla og hagsmunasamtaka ekki takmarka tjáningarfrelsið um of.
Sjálfritskoðun er án efa algeng hér á landi. Það skýrist að hluta til af því að í vandmeðförnum og viðkvæmum málum er algengt á samfélagsmiðlum að etja fólki saman saman með stimplunartaktík, upphrópunum og sleggjudómum. Slík tilhneiging fælir hæft fólk frá því að taka þátt í þjóðfélagsumræðu.
Þessa dagana er margt skrítið í heiminum en sjálfstæðisstefnan sem slík stendur hins vegar vel fyrir sínu. Hófsöm mannúðarstefna í anda þess sem best hefur tekist til í sögu Sjálfstæðisflokksins hefur ennþá burði til að veita íslensku samfélagi innblástur.
En sem stjórnmálaafl verður Sjálfstæðisflokkurinn að tefla fram hugmyndum, hafa skýra sýn og stefnu en ekki festast í hjörum hagsmuna og hjals um hluti sem skiptir almenning takmörkuðu máli.
Höfundur er varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar
Ágúst Ólafur Ágústsson skrifar
Hólmfríður Einarsdóttir skrifar
Sigurður Helgi Pálmason skrifar
Ýmir Vigfússon skrifar
Geir Gunnar Markússon skrifar
Olga Björt Þórðardóttir skrifar
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar
Hallgerður Ljósynja Hauksdóttir skrifar
Eggert Valur Guðmundsson skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Kristín Magnúsdóttir skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Zeljka Kristín Klobucar skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Snæbjörn Guðmundsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Unnar Geir Unnarsson skrifar
Róbert R. Spanó skrifar
Áróra Huld Bjarnadóttir skrifar