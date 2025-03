Edduverðlaunin á sviði kvikmynda voru veitt í kvöld. Verðlaunin fyrir sjónvarpsefni verða svo veitt í maí. Alls bárust 72 verk og 129 innsendingar til fagverðlauna að þessu sinni. Met var slegið í innsendum verkum í ár en aukningin frá því í fyrra er rúm 80 prósent.

Í báðum flokkum leikara fyrir bæði kynin fengu leikarar úr sömu kvikmyndinni verðlaun.

Egill Ólafsson og Pálmi Kormákur fengu Edduna fyrir að vera leikarar ársins fyrir Snertingu, Egill í aðalhlutverki og Pálmi í aukahlutverki.

Elín Hall og Katla Njálsdóttir, úr Ljósbroti, fengu svo verðlaunin fyrir að vera leikkonur ársins.

Þau Egill Ólafsson og Tinna Gunnlaugsdóttir voru heiðruð fyrir störf þeirra í leiklistinni á Íslandi. Gunnur Martinsdóttir Schlüter var svo heiðruð sem uppgötvun ársins.

Hér að neðan má sjá hvernig verðlaunin voru veitt í ár.

BARNA- OG UNGLINGAEFNI ÁRSINS

Geltu

Heimavist

Kirsuberjatómatar

ERLEND KVIKMYND ÁRSINS

All of us strangers

Elskling

Perfect Days

Poor things

Substance

HEIMILDARMYND ÁRSINS

Fjallið það öskrar

Kúreki Norðursins, sagan af Johnny King

The Day Iceland Stood Still

HEIMILDARSTUTTMYND ÁRSINS

Kirsuberjatómatar

Ómur jóla

Vélsmiðja 1913

KVIKMYND ÁRSINS

Ljósbrot

Ljósvíkingar

Snerting

STUTTMYND ÁRSINS

Fár

Flökkusinfónía

O

BRELLUR ÁRSINS

Jörundur Rafn Arnarson og Christian Sjostedt - Ljósbrot

Árni Gestur Sigfússon

Michael Denis

BÚNINGAR ÁRSINS

Helga Rós Hannam

Arndís Ey

Margrét Einarsdóttir - Snerting

GERVI ÁRSINS

Evalotte Oosterop

Tinna Ingimarsdóttir

Ásta Hafþórsdóttir- Snerting

HANDRIT ÁRSINS

Rúnar Rúnarsson

Snævar Sölvason

Ólafur Jóhann Ólafsson og Baltasar Kormákur - Snerting

HLJÓÐ ÁRSINS

Agnar Friðbertsson, Birgir Tryggvason

Björn Viktorsson

Kjartan Kjartansson - Snerting

KLIPPING ÁRSINS

Andri Steinn Guðjónsson

Jussi Rautaniemi

Sigurður Eyþórsson - Snerting

KVIKMYNDATAKA ÁRSINS

Sophia Olsson

Kerttu Hakkarainen

Bergsteinn Björgúlfsson - Snerting

LEIKARI ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI

Björn Jörundur Friðbjörnsson

Egill Ólafsson - Snerting

Þorsteinn Gunnarsson

LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI

Björn Thors

Mikael Kaaber

Pálmi Kormákur - Snerting

LEIKKONA ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI

Elín Hall - Ljósbrot

Helga Braga Jónsdóttir

Vigdís Hrefna Pálsdóttir

LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI

Katla Njálsdóttir - Ljósbrot

Sólveig Arnarsdóttir

Yoko Narahashi

LEIKMYND ÁRSINS

Hulda Helgadóttir

Snorri Freyr Hilmarsson

Sunneva Ása - Snerting

LEIKSTJÓRI ÁRSINS

Rúnar Rúnarsson - Ljósbrot

Snævar Sölvason

Baltasar Kormákur

TÓNLIST ÁRSINS

Kristján Sturla Bjarnason

Magnús Jóhann

Högni Egilsson - Snerting