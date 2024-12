Ekkert lið fengið færri stig en City

Premier League Points per Game since 1 November (before late kick-offs):



Chelsea - 2.33

Liverpool - 2.33

Bournemouth - 2.00

Arsenal - 1.71

Fulham - 1.71

Nottm Forest - 1.71

Brentford - 1.67

Man Utd - 1.57

Newcastle - 1.57

C Palace - 1.43

Tottenham - 1.17

West Ham - 1.17

Ipswich…