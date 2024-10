Lárus segist elska að ferðast, erlendis sem og innanlands, og dreymir um að koma til Kenía, Bandaríkjanna, Georgíu og Angóla.

Lárus situr fyrir svörum í viðtalsliðnum Einhleypan.

Aldur? 23 ára.

Menntun? Er í dimplómanámi.

Áhugamál? íþróttir, elda góðan mat, ferðast og hlusta á gamla tónlist.

Fallegasti staður á landinu? Grundarfjörður og Akureyri.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Lalli Trump

Aldur í anda? 95 ára.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Nei, aldrei.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum?

Fyndinn, myndarlegur og skemmtilegur.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Skemmtikrafur, góður vinur og fyndinn.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Nei, ég held ekki.

Ef þú værir dýr hvaða værir þú þá? Hestur.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita? Lárus Thor, ekkert að flækja það.

Ertu A eða B týpa? Mikil B-týpa.

Hvernig viltu eggin þín? Alveg sama.

Eftirlætis maturinn? Nautakjöt.

Hvernig viltu kaffið þitt? Með mjólk og sykri.

Einhver söngtexti sem þú hefur alltaf sungið vitlaust? Ekki svo ég muni.

Hvað ertu að hámhorfa á? Ég horfi helst á fótbolta.

Guilty pleasure kvikmynd? As Good As It Gets.

Hvaða bók lastu síðast? Ég les lítið ekki bækur.

Syngur þú í sturtu? Já ég geri það.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Ég þoli ekki að þrífa.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Mér finnst skemmtilegast að ferðast og horfa á fótbolta.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja?

Donald Trump og Jack Nicklaus og Jack Nicholson.

Varstu skotinn í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Anítu Briem.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Húmor og góðmennska.

En óheillandi? Dónaskapur og leiðindi.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Ég fer lítið á skemmtistaði.

Ertu á stefnumótaforritum? Tinder.

Draumastefnumótið? Að ferðast út á land og njóta í fallegu umhverfi.

Hvað er ást? Ást er þegar fólk elskar hvort annað.

Ertu með einhvern bucket lista? Mig dreymir um að fara til Kenía, Angóla, Georgíu, og Bandaríkjanna.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Vera kominn með fjölskyldu.

