Í bókinni Nostradamus og spádómarnir um Ísland, má lesa eftirfarandi á b.l.s 29; Ísland verður eins og ljósdepill í myrkvuðum heimi og þá munu Íslendingar taka sér fyrir hendur að leysa viðfangsefni, sem mikla blessun munu hafa í för með sér fyrir allt mannkynið. Það má segja að ástandið í dag minni nokkuð á ,,myrkvaðan heim" þar sem þjóðir heimsins eru að ástunda meiri hernað og deilur sem eru að valda jarðarbúum meiri áhyggjum en nokkru sinni fyrr. Íslendingar eru sennilega ekki þessa stundina að leysa eitthvað viðfangsefni sem tengist spádóminum. En getur verið að einhver Íslendingur sé þessa stundina, að einbeita sér að einhverju verkefni sem gæti átt við þennann spádóm ? Ástþór Magnússon kannski ? Í opinberunarbókinni er talað um hið fræga ,,merki dýrsins" og í textanum sjáum við; ..Hér reynir á ,,speki" sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins. Er hér kannski verið að tala um talna,,speki" (Numerology) ? Að reikna út nafn eða tölu manns hefur verið ástundað um langt skeið, en ekki er mikið um að prestar eða leiðtogar ástundi nafnaútreikninga svo vitað sé til. Í 1981 útgáfu biblíunnar segir neðanmáls á bls. 567; Jakob merkir Ísrael. Nafn merkir persónuna sjálfa og það sem í henni býr. Þarna er vísbending um að ,,nafnaspekin" sé eitthvað tengd orði Guðs.

En um aldir hafa verið til fræði um tölur, nöfn og afmælisdaga sem hafa náð athygli víða um heim, en samt eitthvað lítið á íslandi enn sem komið er.

Fræðin hafa líka verið kölluð; Numerology eða Geomatria og eru sumstaðar að ná nokkrum vinsældum, og menn eins og; Gregg Braden, Chuck Missler og Trey Smith hafa rætt um þessi merku fræði á You Tube undanfarin ár, og vakið nokkra athygli.

Þessir þrír menn segjast sjá sterk tengsl í þessum fræðum við spádóma í biblíunni, og telja að fræðin sýni okkur nú á tímum, magnaða hluti sem hafa verið faldir í textum Gamla Testamenntisins um árhundruðir. Eitt af því sem vekur talsverða athygli talna og nafnafræðinga, er sú staðreynd að Kristur er táknaður með tölunni 888.

Því má draga þá ályktun að talan 8 sé nátengd kærleik og friði, og að friðurinn gæti orðið enn meiri ef átturnar eru fleiri. Þegar sá sem þetta ritar fór að kanna nöfn Ástþórs Magnússonar kom margt athyglisvert í ljós, í sambandi við friðartöluna 8. Ástþór er t.d fæddur í mánuði 8. Hann er einnig fæddur kl 8. Nöfn Ástþórs virðast ná að mynda líka þessa frægu tölu; 888. Áður en nöfn Ástþórs eru skoðuð nánar, skal bent á að mismunandi útgáfur af þessum fræðum eru til, og bera því niðurstöður hér ekki endilega saman við það sem lesendur gætu hafa séð annarsstaðar.

Ástþór eitt og sér er svona; 1+3+4+9+7+2 =26 (2+6=8) Talan 8 í sviganum er þá kölluð; Grunntala tölunnar 26 í þessum fræðum, en sumir segja samtala. Magnússon er=37 (3+7=10) Wium= 17 (8) En þessar tölur Ástþórs eru þá samanlagt 80. (8) Nafnið Wium er sérlega áhugavert, þar sem það myndar mjög áhugaverða ,,friðartölu" (17) en í bókinni; When Were You Born sem Louis Hamon gaf út árið 1912 er nokkuð merkilegt sagt um þessa tölu 17. En það er á þessa leið; Þetta er háandleg tala og í líkingarfræði er hún táknuð með hinni átthyrndu stjörnu Venusar, merki friðar og ástúðar.Hún er og kölluð ,,Töfrastjarnan" og ber þess vitni að maður sá er hún táknar, er orðin svo andlega þroskaður, að hann er vaxinn yfir þær þrautir og þá erfiðleika sem verða fyrir honum á lífsleiðinni. Hún er líka talin vera ódauðleikatala, og bendir til þess að orðstír mannsins lifi að honum látnum.

Með aðstoð Internetsins var ath.nýlega; Meaning of 17 og þá fannst eftirfarandi; The number 17 is often referred to as the immortality number. It empowers you to create a greater understanding of love and peace for all humanity.

þarna sést greinilega að fræðin um nöfnin og tölurnar eru nokkuð áreiðanleg, og ekki furða að þau eru að ná talsverðum vinsældum erlendis.

Ef einhver skyldi vilja sjá töluna átta oftar til afsanna tilviljanir, má benda á nokkur fleiri merkileg atriði er tengjast Ástþóri. Á þessu ári verður Ástþór 71 árs. (8) Í ágúst (8.mán.) Hann byrjaði með frið 2000 í Austurstrætii 17 (8). Einnig er Ástþór þekktur fyrir að nota dúfur í auglýsingum, en tölurnar á bak við orðið Dúfur eru þessar; 4 6 8 6 2= 26 (8) Fyrir ,,tilviljun" datt greinarhöfundur inn á sögu fyrir stuttu um Jeramia spámann, sem þurfti að vara lýðinn við óþægilegum hlutum, en uppskar handtöku líkt og Ástþór. Og svo einkennilega vill til, að það er talað um þessa handtöku Jeramía í kafla 26. En 26 er einmitt talan á bak við nafnið Ástþór. Líklega er þetta ábending til Íslendinga, og ættu þeir sem ekki þekkja söguna, að kynna sér hana. Einnig kemur talan 7 nokkuð við sögu hjá Ástþóri, en Ástþór hefur 7 eins og sjá má, í tölunni 17. Í dag er hann 70 ára. Rúmlega 7 k.m eru frá heimili hans til Bessastaða (Bein loftlína)

Gæti þetta gæti bent til þess að forsetaembættið sé innann seilingar ? En einnig mætti túlka þetta á þá leið, að hann sé sá sem ætti helst erindi á Bessastaði 2024 (8) Að lokum má geta þess að friðartalan 17 er nátengd Íslandi, en nafnið Ísland hefur tölurnar; 1 3 3 1 5 4= 17 og er það líka einkennileg ,,tilviljun" að 17. júni skuli vera þjóðhátíðardagur landsins og einnig má sjá lengdargráðu 17 fara í gegnum landið.

Fyrir þá sem vilja kynna sér aðeins betur töluna 8 er bent á þáttinn; What is the Significance Of The Number Eight með Jim Staley á You Tube.

Höfundur starfar í prentsmiðju.