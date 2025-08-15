Skoðun

Fram­tíð ís­lensks mennta­kerfis – lærum af Buffa­lo og leiðandi há­skólum heims

Sigvaldi Einarsson skrifar

Gervigreind þarf að vera þverfaglegt afl í námi, ekki einangrað tæknisvið.

Buffalo reynslan: Nýtt blað í menntasögunni

Á vormánuðum 2025 skrifaði Háskólinn í Buffalo nýjan kafla í menntasögu Bandaríkjanna.

Með 5 milljóna dollara fjárfestingu frá fylkisstjórn New York stofnaði skólinn nýja deild um gervigreind og samfélag.

Þar verða sjö grunnnámsbrautir í boði þar sem gervigreind er samþætt hefðbundnum fræðasviðum — allt frá málvísindum og stjórnmálafræði til landafræði og rómanskra tungumála.

Þetta er ekki bara tækninám.

Þetta er framtíðarnám — þverfaglegt, samfélagslega meðvitað og hannað til að búa nemendur undir heim þar sem gervigreind verður samofin öllum störfum og greinum.

Af hverju skiptir þetta máli fyrir Ísland?

Buffalo er ekki eitt um þessa nálgun.

Áhrifamiklir háskólar víða um heim eru að brjóta niður múra milli fræðasviða:

  • MIT og Harvard: Samþætta siðfræði og gervigreind beint inn í tölvunarfræðinám. Nemendur læra ekki aðeins að forrita heldur einnig að spyrja spurninga um ábyrgð, gagnanotkun og samfélagsáhrif.
  • Oxford og Cambridge: Hafa stofnað rannsóknarstofur sem tengja saman verkfræði, hugvísindi og félagsfræði til að þróa mannmiðaða gervigreind.
  • Edinburgh Futures Institute: Býður meistaranám í Data and AI Ethics, þar sem tækni og samfélagslegar spurningar eru óaðskiljanlegar.
  • Háskólinn í Hong Kong: Leyfir nemendum að hanna eigin þverfaglegar námsbrautir, t.d. blöndu af líffræði, verkfræði og gervigreind undir heitinu „Bionic“.

Þessi dæmi eiga eitt sameiginlegt:

Þau undirbúa nemendur fyrir heim þar sem tæknileg færni og samfélagslegur skilningur ganga hönd í hönd.

Hvað getum við gert hér heima?

Íslenskt menntakerfi — allt frá grunnskólum til háskóla — hefur einstakt tækifæri til að verða leiðandi í samþættingu gervigreindar og þverfaglegs náms.

1. Grunn- og framhaldsskólar

Þróa áfanga þar sem tæknilæsi er samþætt gagnrýnni hugsun.

Nemendur myndu ekki aðeins læra að nota gervigreind heldur líka að spyrja spurninga:

  • Hver á gögnin?
  • Hvernig móta reiknirit skoðanir okkar?
  • Hvaða ábyrgð fylgir notkun tækninnar?

2. Háskólar

Fylgja fordæmi Buffalo með því að búa til nýjar námsbrautir sem tengja saman gervigreind og hefðbundin fræðasvið.

Verkfræði, hugvísindi og samfélagsvísindi gætu unnið saman að lausnum sem nýta tækni til að styrkja samfélagið.

3. Samfélagsleg ábyrgð

Gervigreindarnám þarf að hafa rauðan þráð um siðferði og samfélagsábyrgð.

Markmiðið er að útskrifa nemendur sem eru tæknilega hæfir og siðferðilega meðvitaðir, auk þess að vera menningarlega rótgrónir.

Tækifærið til að skapa „AI + Ísland“ vörumerki

Ísland hefur:

  • Sterka menningararfleifð
  • Jafnréttishefð
  • Sveigjanlegt menntakerfi

Þetta eru kjöraðstæður til að þróa einstaka nálgun á ábyrgri gervigreind.

Með því að samþætta tæknina inn í alla þætti menntunar getum við skapað vörumerki sem stendur fyrir:

Mannmiðaða, siðferðilega og nýskapandi tækniþróun.

Lokaorð: Tækifærið er núna

Framtíðin bíður ekki.

Þróun gervigreindar er hröð og þjóðir sem aðlagast seint munu dragast aftur úr.

Reynslan frá Buffalo og öðrum háskólum heimsins sýnir:

Þverfaglegt nám með gervigreind í kjarna er lykillinn að því að undirbúa nemendur fyrir morgundaginn.

Við getum annað hvort:

  • Setið hjá og horft á aðrar þjóðir taka forystuna
  • Eða gripið tækifærið, tekið frumkvæðið og tryggt að næsta kynslóð Íslendinga verði bæði tæknilega framúrskarandi og samfélagslega meðvituð

Tíminn til að hefjast handa er núna.

Þessi grein er skrifuð í gervigreind en ekki af gervigreind - á því er mikill munur.

Höfundur er gervigreindarfræðingur/meistari.

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Tjáningar­frelsi

Laufey Brá Jónsdóttir,Sigríður Kristín Helgadóttir,Þorvaldur Víðisson skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið