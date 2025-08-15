Gervigreind þarf að vera þverfaglegt afl í námi, ekki einangrað tæknisvið.
Buffalo reynslan: Nýtt blað í menntasögunni
Á vormánuðum 2025 skrifaði Háskólinn í Buffalo nýjan kafla í menntasögu Bandaríkjanna.Með 5 milljóna dollara fjárfestingu frá fylkisstjórn New York stofnaði skólinn nýja deild um gervigreind og samfélag.
Þar verða sjö grunnnámsbrautir í boði þar sem gervigreind er samþætt hefðbundnum fræðasviðum — allt frá málvísindum og stjórnmálafræði til landafræði og rómanskra tungumála.
Þetta er ekki bara tækninám.
Þetta er framtíðarnám — þverfaglegt, samfélagslega meðvitað og hannað til að búa nemendur undir heim þar sem gervigreind verður samofin öllum störfum og greinum.
Af hverju skiptir þetta máli fyrir Ísland?
Buffalo er ekki eitt um þessa nálgun.Áhrifamiklir háskólar víða um heim eru að brjóta niður múra milli fræðasviða:
Þessi dæmi eiga eitt sameiginlegt:Þau undirbúa nemendur fyrir heim þar sem tæknileg færni og samfélagslegur skilningur ganga hönd í hönd.
Hvað getum við gert hér heima?
Íslenskt menntakerfi — allt frá grunnskólum til háskóla — hefur einstakt tækifæri til að verða leiðandi í samþættingu gervigreindar og þverfaglegs náms.
1. Grunn- og framhaldsskólar
Þróa áfanga þar sem tæknilæsi er samþætt gagnrýnni hugsun.Nemendur myndu ekki aðeins læra að nota gervigreind heldur líka að spyrja spurninga:
2. Háskólar
Fylgja fordæmi Buffalo með því að búa til nýjar námsbrautir sem tengja saman gervigreind og hefðbundin fræðasvið.
Verkfræði, hugvísindi og samfélagsvísindi gætu unnið saman að lausnum sem nýta tækni til að styrkja samfélagið.
3. Samfélagsleg ábyrgð
Gervigreindarnám þarf að hafa rauðan þráð um siðferði og samfélagsábyrgð.Markmiðið er að útskrifa nemendur sem eru tæknilega hæfir og siðferðilega meðvitaðir, auk þess að vera menningarlega rótgrónir.
Tækifærið til að skapa „AI + Ísland“ vörumerki
Ísland hefur:
Þetta eru kjöraðstæður til að þróa einstaka nálgun á ábyrgri gervigreind.Með því að samþætta tæknina inn í alla þætti menntunar getum við skapað vörumerki sem stendur fyrir:
Mannmiðaða, siðferðilega og nýskapandi tækniþróun.
Lokaorð: Tækifærið er núna
Framtíðin bíður ekki.Þróun gervigreindar er hröð og þjóðir sem aðlagast seint munu dragast aftur úr.
Reynslan frá Buffalo og öðrum háskólum heimsins sýnir:Þverfaglegt nám með gervigreind í kjarna er lykillinn að því að undirbúa nemendur fyrir morgundaginn.
Við getum annað hvort:
Tíminn til að hefjast handa er núna.
Þessi grein er skrifuð í gervigreind en ekki af gervigreind - á því er mikill munur.
Höfundur er gervigreindarfræðingur/meistari.
Sigvaldi Einarsson skrifar
Ólína Laxdal,Sólveig Nikulásdóttir skrifar
Halla Þorvaldsdóttir skrifar
Finnur Th. Eiríksson skrifar
Elía Hörpu og Önundarbur,Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir,Íris Ellenberger,Sjöfn Asare skrifar
Helga Sigrún Harðardóttir skrifar
Ágúst Ólafur Ágústsson skrifar
Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Finnur Ulf Dellsén skrifar
Eysteinn Pétur Lárusson skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Þröstur Friðfinnsson skrifar
Laufey Brá Jónsdóttir,Sigríður Kristín Helgadóttir,Þorvaldur Víðisson skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Katrín Íris Sigurðardóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Una Margrét Jónsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Hrafnhildur Bragadóttir,Birna Sigrún Hallsdóttir skrifar
Haraldur Hrafn Guðmundsson skrifar
Vigdís Ásgeirsdóttir skrifar
Freyr Ólafsson skrifar
Snæbjörn Guðmundsson skrifar
Magnús Guðmundsson skrifar
Sigríður Svanborgardóttir skrifar
Friðþjófur Helgi Karlsson skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar