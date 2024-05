Í tilkynningu frá skipuleggjendum kemur fram að um sé að ræða fyrsta skiptið sem sveitin leggur land undir fót hér á landi. Á túrnum muni þessi goðsagnakennda þungarokkshljómsveit flytja efni af plötunum „Sign of the Hammer og „Hail to England.“ Þá mun sveitin flytja uppáhaldsslagara aðdáenda, í glænýrri sviðuppsetningu.

Sveitin mun gera strandhögg í Svíþjóð og Noregi auk Íslands. Íslandsferðin er sú fyrsta og markar enn ein tímamótin fyrir hljómsveitina jafnt sem aðdáendur. Fram kemur að miðasala hefjist á morgun, 3. maí klukkan 10:00 á harpa.is og tix.is.

„Að hitta aftur stríðsmenn okkar, okkar „Manowarriors“ í Noregi og Svíþjóð er eins og að fara á ættarmót, en að spila í nýju landi í fyrsta sinn mun búa til nýjar minningar sem eiga eftir að lifa með okkur að eilífu,“ segir Joey De Maio bassaleikari og stofnmeðlimur sveitarinnar um Íslandsferðina.

„Við finnum enn kraftinn frá Bólivíu, Kólumbíu, Ekvador og Perú frá því í fyrra og ferð okkar til Svalbarða rétt handan norðurpólsins fyrir fimm árum. Við erum klárir í að rita nöfn okkar í sögubækurnar með bræðrum og systrum okkar á Íslandi og gera þeim kleift að upplifa tónleika sem þau hafa beðið eftir í ansi langan tíma og munu seint gleyma!“