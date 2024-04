Meðfylgjandi grein, Lágkúra illskunar?, var send Morgunblaðinu þ. 22. mars s.l. Greinin hefur ekki enn verið birt á síðum blaðsins og litlar líkur á því að svo verði. Greinin er svar við rangfærslum ritstjóra og blaðamanns Morgunblaðsins og á því fullt erindi til lesenda blaðsins.

Lágkúra illskunar?

Það hefur löngum verið ljóst að Davíð Oddsson ritstjóri Morgunblaðsins er dyggur stuðningsmaður Ísraels. Það er sama á hverju gengur, trú hans á að Ísrael sé hið eilífa fórnarlamb er óbilandi. Um þetta eru mýmörg dæmi. Í febrúar 2022 skrifaði hann t.d. leiðara þar sem hann fullyrti að gagnrýni á Ísrael væri gyðingaandúð og „óværa fortíðar“, þ.e. nasismi. Ennfremur að „Ísrael virðist oft og tíðum þurfa að sæta strangari kröfum en önnur lönd“ og að gagnrýni á Ísrael „er úr öllu samhengi við þær mælistikur sem notaðar eru á önnur lönd.“ Þessir þankar ritstjórans gefa okkur innsýn í huga manns sem útilokar raunveruleikann til að komast áfram með sín skrif um „fórnarlambið“ og réttlæta þjóðernishreinsanir sem Ísrael hefur ástundað frá fyrstu tíð - í bráðum 77 ár.

Lærlingar ritstjórans vilja ekki láta sitt eftir liggja í stuðningi og hollustu við Ísrael og herinn sem fer hamförum í Palestínu. Andrés Magnússon blaðamaður skrifar 19. mars grein í Morgunblaðið með titlinum „Hamas og tölfræði dauðans á Gaza“ og segir okkur að „tölfræði um fallna á Gazasvæðinu hefur frá upphafi verið vafa undirorpin“ og ritstjórinn skrifar síðan pistil í Staksteinum með sama boðskap.

Andrés vitnar í erlenda skríbenta sem eiga það sameiginlegt að vera síonistar og hluti af þeirri varnarsveit Ísraels sem á að sýna okkur fram á að Ísrael sé í fullum rétti og ávirðingar gagnrýnenda því ómarktækar og oftast hreinar lygar.

Andrés og ritstjórinn eru þessa dagana að reyna að telja fólki trú um að þjóðarmorð Ísraelshers á Gaza sé lygi, að mannfallið sé uppspuni; „Nú kokgleypa ríki, alþjóðastofnanir, miðlar og annars upplýst fólkfullyrðingar um þjóðarmorð á Gasa“. Meðal alþjóðastofnana sem hafa „kokgleypt fullyrðingar“ um þjóðarmorð, eða um hættu á þjóðarmorði sé að ræða, er Alþjóðadómstóllinn.

Nú er ráð að skoða skrif Andrésar og Davíðs í öðru ljósi, nefnilega í ljósi rannsókna frá viðurkenndum aðilum sem njóta trausts á alþjóðavettvangi og hafa enga hagsmuni af því að rangfæra eða blekkja.

Vísinda- og læknaritið The Lancet sem var stofnað 1823 hefur birt grein sem ber titilinn „Engar vísbendingar um uppblásna dánartíðni frá Heilbrigðisráðuneyti Gaza“

Og hverjar eru niðurstöður rannsakenda The Lancet?

„Með því að nota opinberar upplýsingar, bárum við saman dánartíðni Heilbrigðisráðuneytisins á Gaza við aðskilda heimild [tölur um fallna starfsmenn UNRWA] um dánartíðni og fundum engar vísbendingar um uppblásna tíðni.“„Tilkynningar um dánartíðni er afgerandi vísbending um alvarleika stríðsátaka, en tíðnin getur líka verið blásin upp eða vantilkynnt í pólitískum tilgangi. Vegna yfirstandandi átaka á Gaza hafa sumir stjórnmálaflokkar [og Morgunblaðið] haft frammi efasemdir um tilkynningar um fjölda fallinna af hálfu Heilbrigðisráðuneytisins á Gaza (HRNG). HRNG hefur í gegnum tíðina greint frá nákvæmum gögnum um dánartíðni, með misræmi milli skýrslna frá HRNG og sjálfstæðum greiningum á vegum Sameinuðu þjóðanna. Misræmið var á bilinu 1,5% til 3,8% í fyrri átökum. Samanburður á dánartölum HRNG og ísraelska utanríkisráðuneytisins fyrir stríðið 2014 sýndi um 8,0% misræmi.“

Lokaorð sérfræðinganna hjá The Lancet ættu blaðamenn og ritstjóri Morgunblaðsins að gaumgæfa sérstaklega: „Efasemdir almennings um núverandi skýrslur Heilbrigðisráðuneytisins á Gaza gætu grafið undan aðgerðum til að draga úr skaða borgara og vinnu við lífsnauðsynlegt hjálparstarf.“

Hvað liggur að baki þessum skrifum starfsmanna Morgunblaðsins? Skrifa þeir sína pistla af illum hvötum? Af lágkúrulegri andúð á Palestínumönnum - þ.e. rasisma?

Ég tel að tilgangurinn sé augljóslega sá sami og yfirvalda í Ísrael - að gera upplýsingar um glæpi Ísraelshers á Gaza tortryggilegar og að hjálpa Ísrael að telja fólki trú um að „siðprúðasti her í heimi“ (Most Moral Army in the World) reyni að takmarka dráp á almennum borgurum - og börnum auðvitað. En um helmingur Gazabúa eru börn.

Staðfestar tölur um fjölda Palestínumanna sem Ísraelsher hefur nú þegar drepið á Gaza og hin geigvænlega eyðilegging á innviðum og heimilum, sýna glöggt að það eru almennir borgarar og lífsskilyrði þeirra sem eru meginskotmarkið. Það blasir við að stjórnvöld Ísraels stefna að yfirtöku alls lands Palestínu

Með þessum skrifum ganga þeir starfsmenn Morgunblaðsins, sem standa að baki ritsmíðunum, erinda árásaraðilans – árásarhers og ríkisstjórnar sem virðir enginn mannréttindi eða alþjóðasamninga.

Höfundur er formaður Félagsins Ísland - Palestína og höfundur bókarinnar Íslandsstræti í Jerúsalem.

Heimild: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)02713-7/fulltext