Nú, fjórum árum eftir að talíbanar tóku völd í Afganistan í ágúst 2021, hafa afganskar konur og stúlkur verið sviptar öllum helstu grundvallarmannréttindum sínum. Þar með talið réttinn til menntunar, vinnu, ferðafrelsis og þátttöku í opinberu lífi.
Með hverri nýrri tilskipun eru afganskar konur útilokaðar enn frekar frá samfélaginu - og nánast þurrkaðar út af opinberum vettvangi.
UN Women, stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur alfarið að jafnrétti, hefur tekið saman tíu staðreyndir um stöðu kvenna í Afganistan – sem kölluð hefur verið alvarlegasta kvenréttindakreppa í heiminum - og hefur áhrif á líf þeirra 21 milljón kvenna sem þar búa.
1. Bann á menntun kvenna í Afganistan skapar kynslóð kvenna sem elst upp án menntunnar
Stúlkum er bannað að halda áfram skólagöngu eftir 13 ára aldur og konum meinað að ganga í háskóla. Afleiðing bannsins er að 80% ungra afganskra kvenna á aldrinum 18 til 29 ára stunda hvorki bóknámné iðnnám.
2. Í Afganistan er kynjamunur á vinnumarkaði sá mesti í heiminum
Efnahagsástandið í Afganistan er bágt og konur jafnt sem karlar eiga í erfiðleikum með að finna fasta vinnu. Töluverður kynjamunur er þó á atvinnumarkaði. Aðeins 1 af hverjum 4 konum er í vinnu eða virkri atvinnuleit, samanborið við næstum 90% karla. Þetta er engin tilviljun. Talíbanar hafa gefið út tilskipanir sem meina konum að vinna í geirum sem áður buðu upp á atvinnutækifæri, svo sem í opinbera geiranum, ýmis störf fyrir innlend og alþjóðleg félagasamtök og á snyrtistofum.
3. Heilsa afganskra kvenna fer versnandi
Árið 2026 er gert ráð fyrir að menntunarbann stúlkna verði til þess að tíðni þvingaðra barnahjónabanda aukist um 25% , fæðingartíðni meðal unglingsstúlkna aukist um 45% og að tíðni mæðradauða aukist um að minnsta kosti 50%. Núverandi ástand í Afganistan hefur haft alvarleg áhrif á geðheilbrigði kvenna sem greina frá vaxandi kvíða, vonleysi og örvæntingu.
4. Þátttaka kvenna í ákvarðanatöku ekki til staðar
Talíbanastjórnin er eingöngu skipuð körlum. Konur hafa vísvitandi verið útilokaðar frá öllum stigum stjórnmálalegrar ákvarðanatöku.
5. Konum er meinaður aðgangur að almenningsrýmum
Þar á meðal eru rými eins og almenningsgarðar, íþróttahús og líkamsræktarstöðvar.
6. Konur eru útsettari fyrir kynbundnu ofbeldi
Ekki hefur verið hægt að safna gögnum um kynbundið ofbeldi í Afganistan á öruggan eða áreiðanlegan hátt undir núverandi stjórn. Þó benda frásagnir kvenna til þess að ástandið hafi versnað gríðarlega á síðustu fjórum árum. Samhliða því hefur þjónusta við þolendur verið verulega skert sem og lagaleg vernd.
7. Þrátt fyrir stríðslok upplifa fæstar konur sig öruggar
Afganskar konur halda áfram að greina frá áhyggjum af eigin öryggi vegna stefnu talíbana og vegna aðgerða sem hafa skapað andrúmsloft sem einkennist af ótta og óöryggi.
8. Talíbanar hafa útnefnt 3.300 karla sem sjá um að framfylgja takmörkunum á líf kvenna
Fyrirmælin eru sett fram í svokölluðum siðferðislögum sem sett voru í ágúst 2024 og eiga að stuðla að útbreiðslu dyggða og um leið vera vörn gegn löstum. Kannanir sýna að fjölskyldur og samfélög framfylgja nú takmörkunum á frelsi kvenna í samræmi við lögin.
9. Brottvísun Afgana frá Íran og Pakistan hefur áhrif á stöðu kvenna í Afganistan
Afganistan stendur nú þegar frammi fyrir einni alvarlegustu mannúðarkrísu heims þar sem áhrif átaka, fátækt og náttúruhamfarir koma verst niður á konum og stúlkum. Það sem af er ári hefur fleiri en 1,7 milljónum Afgana verið brottvísað frá Pakistan og Íran – mörg þeirra nauðug. Konur og stúlkur eru þriðjungur þeirra sem snúa aftur frá Íran og helmingur þeirra sem snúa aftur frá Pakistan. Þær standa frammi fyrir gríðarlegum áskorunum, þar með talið fátækt, þvinguðum barnahjónaböndum, ofbeldi og misnotkun.
10. Alþjóðlegur niðurskurður skerðir starfsemi kvenrekinna félagasamtaka
Alþjóðlegur niðurskurður í fjárveitingum til mannúðar- og hjálparstarfs ógnar þeirri takmörkuðu starfsemi sem kvenrekin félagasamtök halda nú úti. Þau hafa gegnt lykilhlutverki í að veita þjónustu til kvenna og stúlkna, skrá mannréttindabrot og viðhalda samstöðu og tengslaneti meðal kvenna. Í könnun á vegum stofnana Sameinuðu þjóðanna frá mars 2025 kom fram að af 207 samtökum sem tóku þátt, höfðu 40% þurft að leggja niður öll verkefni sem reiddu sig á alþjóðleg fjárframlög.
Þrátt fyrir þetta halda afganskar konur áfram að finna leiðir til að byggja upp samfélag, reka fyrirtæki, þjónusta konur í neyð, skrá mannréttindabrot og koma mannúðaraðstoð til þeirra er þurfa. Afganskar konur sýna þannig þrautseigju og hugrekki í verki daglega. Þær hafa ekki gefist upp og krefjast þess að við gefumst ekki upp heldur!
Höfundur er framkvæmdastýra UN Women á Íslandi.
Stella Samúelsdóttir skrifar
Íris Elfa Þorkelsdóttir skrifar
Kári Helgason skrifar
Hjördís Eva Þórðardóttir skrifar
Þorsteinn Siglaugsson skrifar
Ester Hilmarsdóttir skrifar
Þórdís Hólm Filipsdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Ragnar Þór Pétursson skrifar
Nótt Thorberg skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Snorri Másson skrifar
Vala Árnadóttir skrifar
Magnús Magnússon skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sveinn Ólafsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Hrafnhildur Bragadóttir,Birna Sigrún Hallsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Hermann Helguson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Stefán Hrafn Jónsson skrifar