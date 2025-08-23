Halldór 23.8.2025 23. ágúst 2025 07:15 Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Halldór Mest lesið Halldór 23.8.2025 Halldór „I believe the children are our future…“ Karen Rúnarsdóttir Skoðun Vanþekking eða vísvitandi blekkingar? Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Skólaskætingur Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir Skoðun Eldri borgarar – áhrif aðildar að Evrópusambandinu (ESB) Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Mikilvægi félagasamtaka og magnað maraþon Þuríður Harpa Sigurðardóttir Skoðun Þéttingarstefnan hefur brugðist og Dóra breytir um umræðuefni Aðalsteinn Haukur Sverrisson Skoðun Andaðu rólega elskan... Ester Hilmarsdóttir Skoðun Ný sókn í menntamálum Guðmundur Ari Sigurjónsson Skoðun Reykjavíkurborg stígur fyrsta skrefið í snjallvæðingu umferðarljósa! Einar Sveinbjörn Guðmundsson Skoðun Fleiri fréttir Halldór 23.8.2025 Halldór 16.08.2025 Halldór 09.08.2025 Halldór 02.08.2025 Halldór 26.07.2025 Halldór 19.07.2025 Halldór 12.07.25 Halldór 05.07.2025 Sjá meira