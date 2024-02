Daníel Ólafsson/Danni Deluxe:

„Ég kláraði um daginn seinni seríuna af the The Bear sem mér fannst geggjaðir. Ég segi bara „Yes chef!“

Ég rakst mjög randomly inn á HBO þætti sem heita Somebody Somewhere. Mjög þægileg orka í þessum þáttum um miðaldra konu sem er púsla lífi sínu saman í amerískum smábæ, alveg minn tebolli!

Annars horfi ég mun meira á Youtube heldur en hefðbundnar streymistveitur, er með Youtube Premium og allt! Þar horfi ég daglega á stöðvar eins og VladTV, Trap Lore Ross og Zeihan on Geopolitics.“

Karítas Óðinsdóttir/DJ Karítas:

„Ég er búin að vera mjög dugleg að hámhorfa undanfarið þar sem að janúar og febrúar eru svolítið rólegir mánuðir svo að sá tími er tilvalinn í að kúra undir teppi í vonda veðrinu og horfa á eitthvað djúsí.

Við horfum oftast saman ég og Ásgeir kærastinn minn og við kláruðum nýverið The Office á örugglega met tíma. Ég held að það sé í annað eða þriðja skiptið en ég bara fæ ekki leið á þeim. Manni fer að þykja svo vænt um karakterana og því oftar sem maður horfir því fyndnari verða þeir. Fyrir þá sem ætla að byrja á þeim getur fyrsta serían verið smá hjalli að komast yfir en svo verður þetta algjör snilld.

Svo okkur til mikillar ánægju kom ný sería af Love On The Spectrum sem eru stefnumótaþættir fyrir fólk á einhverfurófi og ég táraðist yfir hverjum einasta þætti af því þau eru svo frábær og einlæg og maður heldur svo mikið með þeim.

Griselda er líka mjög góð míní sería sem er gerð eftir sönnum atburðum. Sofia Vergara er geggjuð í hlutverki sem miskunnarlaus eiturlyfjadrottning á áttunda áratugnum.

Svo er líka alveg spurning að taka smá pásu frá sjónvarpinu og fara að lesa bók eða eitthvað.“

Sóley Kristjánsdóttir/DJ Sóley:

„Ég horfi eingöngu á sjónvarp þegar bóndinn er heima og hann dregur mig í kósý en annars er ég að dunda mér heima við eitthvað allt annað. Við tökum þá algjört hámhorf og horfum á tvo til þrjá þætti í einu. Við erum nýbúin með sannsögulegu Love & Death þættina sem eru mjög góðir og erum nú að horfa á The Undoing með Nicole Kidman og Hugh Grant sem er ágætis flétta.

Við kláruðum The Crown um daginn sem eru skemmtilegir og töluð er mjög falleg breska. Eftirminnilegar seríur eru The Offer sem fjalla um gerð The Godfather og eru rosalegir, White Lotus og það alruglaðasta sem ég hef séð er Don't F**k With Cats, mæli samt með þó þetta grilli mann alveg!

Ég verð að sjá True Detective og svo er ég með nokkrar seríur skrifaðar niður eins og Daisy Jones & the Six og Succession og ég á eftir að klára IceGuys og Venjulegt fólk sem er snilld.