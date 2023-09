Lögreglan í New York deildi mynd af felustaðnum á Instagram í dag. Á myndinni sjást að minnsta kosti tólf pokar fullir af hvítu og svörtu dufti.

Mikið magn af fentanýli fannst falið bak við hlera á dagheimili í New York í dag. Eins árs gamalt barn lést úr of stórum skammti af ópíóðanum á heimilinu í síðustu viku. Lögreglan í New York segir að rannsókn málsins standi yfir en tvö hafa verið ákærð vegna málsins.