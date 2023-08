Formlegt ferli og óformlegt ferli, hvað þýðir þetta?

Flestir hafa eflaust heyrt um formlega málsmeðferð þegar farið er af stað með athugun á því hvort tilkynning eða kvörtun falli undir skilgreiningar á einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Formleg kvörtun getur verið skrifleg eða í gegnum viðtal með stjórnanda eða mannauðsfólki þar sem viðkomandi starfsmanni er þá tilkynnt að formlegt ferli sé hafið. Í slíkri meðferð eru málsatvik könnuð og niðurstaða fengin, annaðhvort innanhús eða með aðstoð utanaðkomandi fagaðila.

Svo er það óformlegt ferli, þegar starfsmaður óskar eftir trúnaði um kvörtunina, eða þegar stjórnendur bregðast við án tilkynningar. Slík kvörtun felur ekki í sér sjálfkrafa úttekt á kvörtuninni. Þar ber vinnustaðnum eða þeim sem taka á móti kvörtuninni að taka afstöðu til þess hvort heimilt sé að verða við því skv. lögum. Ef unnt er að verða við ósk um slíka málsmeðferð er hafist handa við að afla upplýsinga og veita stuðning, grípa til viðeigandi aðgerða í samráði við þann sem kvartar og tryggja eftirfylgni. Ef sá sem kvartar óskar eftir trúnaði og að vinnustaðarins aðhafist ekki frekar þá eru stjórnendur oft í erfiðri stöðu, hvað á að gera við kvörtunina?

Ljóst er að þekking og skýr fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg innan vinnustaða svo hægt sé að bregðast við af hlutleysi og með árangursríkum hætti. Þar að leiðandi getur það reynst snúið fyrir stjórnendur ef starfsmaður leggur fram óformlega kvörtun (og vill halda trúnaði). Vinnuveitendur eru þá með mikilvægar upplýsingar sem kalla á viðbrögð.

Samkvæmt lögum bera stjórnendur og starfsfólk vinnustaðarins í sameiningu ábyrgð á að skapa og ýta undir jákvæða menningu á vinnustaðnum, þar sem fólki líður vel og gagnkvæm virðing ríkir. Stjórnendum ber að tryggja vinnuaðstæður sem lágmarka hættu á einelti, kynferðislegri eða kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Fjallað er um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, (skammstafað EKKO) í reglugerð nr. 1009 frá 2015 sem tengist lögum um hollustuhætti á vinnustað nr. 46 frá 1980

Samtal og skilningur stjórnenda gagnvart starfsfólki sínu getur haft mikið um það að segja um þann farveg sem kvörtun þolanda fer í. En einnig getur slíkt samtal bætt líðan starfsfólks, skapað öryggi og hjálpað því að takast á við starfið og samskiptin á vinnustaðnum. Það er mikilvægt að stjórnendur bregðist við af festu þegar starfsfólk kvartar undan slíkum málum á vinnustaðnum og komi kvörtuninni í réttan farveg. Þá treystir starfsmaðurinn því að hann hafi ákveðið bakland og stuðning, en fyrst og fremst að á hann sé hlustað. Það getur reynst snúið fyrir stjórnanda ef starfsmaður kvartar undan einelti en vill ekki koma fram undir nafni, hvernig eigi að vinna málið áfram og tala við meintan geranda eða gerendur.

Það er mér minnistætta þegar stjórnandi sagði við mig; Þetta var erfið staða því ég þurfti að gera viðkomandi starfsmanni grein fyrir því að það að koma ekki fram undir nafni og mega ekki taka málið áfram, hafi verið eins og viðkomandi starfsmaður hafi aldrei kvartað, eða borið undir mig kvörtunina.

Stjórnendum ber ákveðin skylda að bregðast við kvörtunum, sama í hvaða formi þær berast og þannig hlúa að starfsfólki og bættum starfsanda. Markmið með vinnuverndarlögum er jú að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi og reglugerð 1009/2015 kveður enn frekar á um mikilvægi sálfélagslegra vinnuaðstæðna. Þörf er á formföstu verklegi sem öllum er ljóst á vinnustaðnum, sérstaklega varðandi viðbrögð og stuðning. Þá sérstaklega að starfsfólk sé meðvitað og upplýst um verklagsreglur varðandi einelti, kynferðislega/kynbundna áreitni og ofbeldi.

Dagana 11.-13. október 2023 verður í annað sinn haldin vinnustofa sem við hjá Líf og sál munum halda í samstarfi við prófessor Ståle Einarsen. Vinnustofan sem ætluð fyrir stjórnendur og mannauðsfólk þar sem fjallað verður um úttektir í málum sem varða kvartanir um einelti og áreitni á vinnustöðum. Stale Einarsen hefur birt fjölda greina og skrifað bækur um einelti og áreitni á vinnustöðum s.l. tuttugu ár. Þekktust er bókin Bullying and Harassment at the Workplace, en sú bók var gefin út í þriðja sinn árið 2020. Ståle stýrir rannsóknarhópi um einelti á vinnustöðum við Bergen háskóla. Hann er einnig stofnfélagi International Association on Workplace Bullying and Harassment. Með Ståle koma þau Karin Einarsen, sem er einnig fræðimaður á þessi sviði í Bergen og Helge Hohe prófessor emeritus við háskólann í Manchester, en þau eru samstarfsfélagar Ståle bæði í rannsóknum og námskeiðahaldi. Má segja að þessi hópur sé fremstur á Vesturlöndum hvað varðar rannsóknir og kennslu í efninu. Þau hafa haldið fjölda námskeiða og fyrirlestra víða um lönd fyrir mannauðsfólk og úttektaraðila um þá nálgun sína sem hér verður kynnt, sem byggir á staðreyndanálgun. Starfsfólk Lífs og sálar hefur sótt námskeið hjá þessum frábæru fræðimönnum og nú er komið að því að leyfa öðrum að njóta, og fræðast um nýjustu rannsóknir og vinnubrögð í þessum málum.

Það er meira en að segja það að þurfa að bera þá erfiðu ábyrgð að bregðast við, komi upp grunur eða kvartanir tengdar einelti og áreitni og tryggja að þessi mál séu sett í farveg þar sem gætt er hlutleysis og fagmennsku í nálgun og úrvinnslu.

Höfundur er sálfræðingur hjá Líf og sál sálfræði- og ráðgjafastofu.