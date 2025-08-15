Við styðjum Ingólf Gíslason og annað starfsfólk í akademískri sniðgöngu Elía Hörpu og Önundarbur, Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, Íris Ellenberger og Sjöfn Asare skrifa 15. ágúst 2025 13:00 Við, undirrituð, stöndum með Ingólfi Gíslasyni, lektor við Háskóla Íslands, sem nú sætir persónulegum árásum vegna þátttöku hans í mótmælum gegn því að ísraelski prófessorinn Gil S. Epstein frá Bar-Ilan háskóla fengi að halda fyrirlestur um gervigreind í boði Pension Research Institute Iceland (PRICE), rannsóknarstofnunar um lífeyrismál sem leidd er af prófessor við Háskóla Íslands. Þó að allir ísraelskir háskólar séu samsekir með landránsofbeldi Ísrael, á Bar-Ilan háskólinn í sérstaklega virku samstarfi við ísraelska herinn, meðal annars með því að veita einingar fyrir þátttöku í hernaði. Sjálfur hefur Gil S. Epstein opinberlega, fyrir hönd Bar-Ilan háskóla, lýst stuðningi við þjóðarmorðið á Gasa. Hann á sæti í stjórn stofnunarinnar „The Begin-Sadat Center for Strategic Studies“ (BESA), sem framleiðir áróður til að veita þjóðarmorði Ísrael á Gasa lögmæti, auk þess sem Epstein er sérstakur ráðgjafi Ísraelsstjórnar um stefnumótun gervigreindar, en þjóðarmorðið á Gasa er framið með hjálp gervigreindar á áður óþekktum skala, í ítarlega útfærði stefnumótun. Þróun þeirrar gervigreindar sem Epstein var boðið að kynna í Háskóla Íslands hefur verið nýtt í stórum mæli til að fremja þjóðarmorð í Palestínu. Ingólfur Gíslason hefur staðið ötullega með frelsisbaráttu Palesínu og tekið siðferðislega afstöðu sem fræðamaður gegn landráns- og þjóðarmorðseiningunni Ísrael. Hann er ekki einn um þessa afstöðu, enda voru fleiri akademískir starfsmenn á umræddum mótmælum. Yfir 350 starfsmenn Háskóla Íslands hafa undirritað akademíska sniðgönguyfirlýsingu, auk þess sem allar deildir Menntavísindasviðs HÍ og íslensku og menningardeild Hugvísindasviðis hafa skuldbundið sig akademískri sniðgöngu gegn Ísrael. Þúsundir fræðafólks og hundruðir deilda, sviða og háskóla um heim allan hafa tekið sömu afstöðu. Akademísk sniðganga er ekki skerðing á akademísku frelsi. Þvert á mót er tilgangur fræðafólks sem velur að beita akademískri sniðgöngu að vernda og efla akademískt frelsi og grundvallarréttindi kollega sinna og háskólanemenda í Palestínu, sem búa og starfa við aðstæður sem eru í grundvallaratriðum ósamræmanlegar akademísku frelsi, grundvallar mannréttindum og siðferðislegum markmiðum menntunar. Með því að taka þátt í akademískri sniðgöngu á Ísrael er stutt við akademískt frelsi. Elía Hörpu og Önundarbur, meistaranemi Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, doktorsnemi og aðjunkt Íris Ellenberger, prófessor Sjöfn Asare, doktorsnemi Hér getur þú skráð þig á lista starfsfólks við Háskóla Íslands sem tekur þátt í akademískri sniðgöngu gegn Ísrael: https://forms.gle/CxvzS3BomsnxwePs6 Hafðu samband við Háskólafólk fyrir Palestínu á fyrirpalestinu@gmail.com ef þú vilt: Fá frekari upplýsingar um akademíska sniðgöngu. Fá stuðning við að koma af stað umræðum um akademíska sniðgöngu innan þinnar deildar við HÍ. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir Háskólar Mest lesið Þetta þarftu að vita: 12 atriði Ágúst Ólafur Ágústsson Skoðun Ég frétti af konu Gunnhildur Sveinsdóttir Skoðun Hið landlæga fúsk Helga Sigrún Harðardóttir Skoðun Rangfærslur ESB-sinna leiðréttar Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Eineltið endaði með örkumlun Davíð Bergmann Skoðun Óvandaður og einhliða fréttaflutningur RÚV af stríðinu á Gaza Birgir Finnsson Skoðun Við styðjum Ingólf Gíslason og annað starfsfólk í akademískri sniðgöngu Elía Hörpu og Önundarbur,Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir,Íris Ellenberger,Sjöfn Asare Skoðun Akademísk kurteisi á tímum þjóðarmorðs Finnur Ulf Dellsén Skoðun Er sund hollara en líkamsrækt? Guðmundur Edgarsson Skoðun Hamas og átökin við Ísrael – hvað er ekki sagt upphátt? Einar G Harðarson Skoðun Skoðun Skoðun Við styðjum Ingólf Gíslason og annað starfsfólk í akademískri sniðgöngu Elía Hörpu og Önundarbur,Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir,Íris Ellenberger,Sjöfn Asare skrifar Skoðun Hið landlæga fúsk Helga Sigrún Harðardóttir skrifar Skoðun Þetta þarftu að vita: 12 atriði Ágúst Ólafur Ágústsson skrifar Skoðun Ég frétti af konu Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar Skoðun Rangfærslur ESB-sinna leiðréttar Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Eineltið endaði með örkumlun Davíð Bergmann skrifar Skoðun Akademísk kurteisi á tímum þjóðarmorðs Finnur Ulf Dellsén skrifar Skoðun Við megum ekki tapa leiknum utan vallar Eysteinn Pétur Lárusson skrifar Skoðun Börnin heyra bara sprengjugnýinn Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Gagnslausa fólkið Þröstur Friðfinnsson skrifar Skoðun Tjáningarfrelsi Laufey Brá Jónsdóttir,Sigríður Kristín Helgadóttir,Þorvaldur Víðisson skrifar Skoðun Allt mun fara vel Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Normið á ekki síðasta orðið Katrín Íris Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ég er eins og ég er, hvernig á ég að vera eitthvað annað? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Við lifum á tíma fasisma Una Margrét Jónsdóttir skrifar Skoðun Örvæntingarfullir bíleigendur í frumskógi bílastæðagjalda Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Hinir miklu lýðræðissinnar Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Kolefnishlutleysi eftir 15 ár? Hrafnhildur Bragadóttir,Birna Sigrún Hallsdóttir skrifar Skoðun Gleði eða ógleði? Haraldur Hrafn Guðmundsson skrifar Skoðun Tískuorð eða sjálfsögð réttindi? Vigdís Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Ráðherrann og illkvittnu einkaaðilarnir Freyr Ólafsson skrifar Skoðun Áttatíu ár frá Hírósíma og Nagasakí Snæbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Er einhver hissa á fúskinu? Magnús Guðmundsson skrifar Skoðun Þegar hæstaréttarlögmenn kynda undir mismunun og kerfisbundnu ofbeldi Sigríður Svanborgardóttir skrifar Skoðun Réttmætar áhyggjur eða ósanngjarnar alhæfingar? Friðþjófur Helgi Karlsson skrifar Skoðun „Þótt náttúran sé lamin með lurk!“ Sigurjón Þórðarson skrifar Skoðun Ekkert ævintýri fyrir mongólsku hestana María Lilja Tryggvadóttir skrifar Skoðun Nám í skugga óöryggis Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Tæknin á ekki að nota okkur Anna Laufey Stefánsdóttir skrifar Skoðun Ytra mat í skólum og hvað svo? Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Sjá meira