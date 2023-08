Þau Snæfríður og Högni starfa bæði innan listageirans, hún sem leikkona og hann sem tónlistarmaður. Snæfríður hefur undanfarið starfað við undirbúning á stuttmynd eftir Rúnar Rúnarsson en Högni lauk fyrir stuttu verkefni sínu við tónlist í kvikmyndinni Snerting sem kemur út á næsta ári. Samhliða vinnur hann að næstu plötu sinni.

Snæfríður og Högni við Grímuverðlaunaafhendingu. aðsend

Spurð hvar þau hafi kynnst segir Snæfríður það hafa verið á skemmtistað í Reykjavík.

Glæsilegt par. aðsend

„Við kynntumst árið 2014 á skemmtistað í Reykjavík og síðar í partýi. Við höfðum séð hvort annað nokkrum sinnum áður á förnum vegi. En byrjuðum að hittast fljótlega eftir þetta augnablik þegar við horfðumst í augu.“

Parið segist hafa þurft eitt augnablik, og svo voru þau byrjuð saman. aðsend

Snæfríður og Högni eru nýjustu viðmælendurnir í viðtalsliðnum viðtalsliðnum Ást er.

Uppáhalds rómantíska kvikmyndin mín er: Blue Valentine.

Uppáhalds break up ballaðan mín er: Thank u, next.

Lagið okkar: Every Time We Say Goodbye.

Snæfríður segir hið fullkomna stefnumót felast í því að taka tíma frá fyrir hvort annað. aðsend

Mér finnst rómantískt stefnumót vera: „Að taka frá tíma fyrir hvort annað.“

Maturinn: „Pasta og maturinn sem Högni eldar.“

Fyrsta gjöfin sem ég gaf kærastanum mínum: „Guð nú man ég það ekki.“

Fyrsta gjöfin sem kærastinn minn gaf mér: „Ferð til Marokkó. Þar urðum við ástfangin.“

Parið varð ástfangið í Marokkó. aðsend

Kærastinn minn er: „Bestur í heiminum.“

Rómantískasti staður á landinu: „Það er leyndarmál.“

Snæfríður segir kærastann sinn þann besta í heimi. aðsend

Ást er: „Ótrúlega sterk tilfinning í hjartanu.“