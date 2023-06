Kaleo: Ekki spila í Ísrael

Í ár eru 75 ár síðan hundruðir þúsunda íbúa Palestínu voru hraktir frá heimalandi sínu, heimili þeirra jöfnuð við jörðu og landi þeirra stolið í þeim tilgangi að stofna Ísraelsríki. Síðan þá hafa ísraelsk stjórnvöld hernumið stærstan hluta Palestínuríkis, hrakið milljónir á flótta, skipulega myrt fólk og börn. Í 75 ár hafa mannréttindi palestínsku þjóðarinnar verið brotin, hún þvinguð til að búa við hernám og aðskilnaðarstefnu á sama tíma og þjóðernishreinsun stendur yfir.

Árið 2005 tók palestínska þjóðin þá ákvörðun að berjast fyrir tilvistarrétti sínum, mannréttindum og landi með því að kalla eftir alþjóðlegri samstöðu um sniðgöngu, efnahagsþvinganir og afturköllun fjárfestinga í Ísrael. Þessi alþjóðlega hreyfing gengur undir nafninu BDS (boycott, divestment & sanctions) og er stýrt af palestínsku þjóðinni. Hreyfingin skorar á þjóðir, fyrirtæki, samtök og einstaklinga um heim allan að sniðganga Ísrael þar til stjórnvöld þar í landi fylgja alþjóðalögum og virða mannréttindi palestínsku þjóðarinnar að fullu.

Fyrirmynd ákallsins um sniðgöngu eru þær friðsamlegu aðferðir sem beitt var gegn Suður-Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunnar. Slíkar aðferðir áttu sinn þátt í að stjórnvöld þar í landi létu loks af aðskilnaðarstefnu sinni.

Ísraelskar mennta- og menningarstofnanir taka beinan þátt í að viðhalda, verja og hvítþvo kúgun ísraelskra stjórnvalda á palestínsku þjóðinni. Í gegnum listir, menningu og íþróttir reyna ísraelsk stjórnvöld gagngert að fegra ímynd sína á alþjóðavettvangi á meðan brotið er á mannréttindum palestínsku þjóðarinnar á bak við tjöldin.

Það gera þau til dæmis með því að taka þátt í evrópsku söngvakeppninni og með því að halda listahátíðir og tónleika með alþjóðlegum stórstjörnum. Þess má geta að í Eurovision vikunni í ár voru meira en 30 einstaklingar myrtir í Palestínu, þeirra á meðal börn, og fleiri en hundrað voru særð í árásum ísraelskra stjórnvalda. Á sama tíma fegraði Ísrael blóðuga ímynd sína og orðspor með söng, dansi og glimmeri.

Vegna yfirgripsmikils hvítþvottar ísraelskra stjórnvalda á glæpum sínum hefur um árabil verið kallað eftir sniðgöngu á sviði lista og menningar, eins og á öðrum sviðum. Á meðal þess sem kallað hefur verið eftir er að listafólk komi ekki fram í Ísrael á meðan ísraelsk stjórnvöld láta ekki af aðskilnaðarstefnu og stríðsglæpum og virða ekki mannréttindi palestínsku þjóðarinnar.

Sífellt stækkandi hópur listafólks neitar að koma fram eða sýna list sína í Ísrael. Á meðal þeirra sem hafa afþakkað boð um að koma fram eða hætt við að koma fram eru Lana Del Ray, Lorde, Roger Waters, Elvis Costello, Natalie Imbruglia, Stevie Wonder, Lauryn Hill og nú síðast Sam Smith, sem ætlaði að koma fram í Ísrael núna í lok maí en hætti við stuttu fyrir tónleikana.

Þá skrifuðu árið 2021 meira en 600 einstaklingar sem starfa við tónlist undir áskorun til annars tónlistarfólks um að koma ekki fram í Ísrael, að taka ekki þátt í hvítþvotti ísraelskra menningarstofnana og styðja frelsisbaráttu palestínsku þjóðarinnar. Á meðal þeirra sem skrifuðu undir þá áskorun voru Rage Against the Machine, Cypress Hill, Run the Jewels, Black Thought og Questlove í the Roots, Serj Tankian í System of a Down, Julian Casablancas í the Strokes og Patti Smith.

Þar að auki hafa 1500 írskir einstaklingar sem starfa í listum og menningu skrifað undir heiti þess efnis að koma ekki fram í Ísrael og þiggja ekki styrki frá stofnunum sem hafa tengsl við ísraelsk stjórnvöld þar til ísraelsk stjórnvöld virða alþjóðalög og mannréttindi palestínsku þjóðarinnar. Á meðal þeirra sem hafa skrifað undir undir eru Stephen Rea, Sinéad Cusack, Donal Lunny, Andy Irvine, Damien Dempsey, Sharon Shannon, Robert Ballagh, Mary Black og Kíla, Kevin Barry, Sally Rooney, Steve Wickham, Derbhle Crotty, Paul Duane og Eugene O’Hare. CMAT, Pillow Queens, Kneecap, Cherym, Array Collective og Katie Kim.

Að kalla eftir sniðgöngu gegn Ísrael er sú aðferð sem palestínska þjóðin hefur óskað eftir að alþjóðasamfélagið styðji. Um er að ræða friðsamlega aðferð sem nýtur stuðnings víða um heim, líka á sviði lista og menningar. Um er að ræða áhrifaríka leið til þess að styðja palestínsku þjóðina í baráttu sinni sem hefur staðið yfir í 75 ár.

Kæru meðlimir hljómsveitarinnar Kaleo,

við hvetjum ykkur til þess að hætta við tónleikana ykkar í Ísrael í júní,

við hvetjum ykkur til þess að sýna palestínsku þjóðinni stuðning í baráttu sinni fyrir tilvistarrétti sínum,

við hvetjum ykkur til þess að taka afstöðu gegn stríðsglæpum og þjóðernishreinsun og taka ekki þátt í hvítþvotti ísraelskra stjórnvalda,

við hvetjum ykkur til þess að grafa ekki undan mannréttindabaráttu palestínsku þjóðarinnar og styðja frjálsa Palestínu!

Fyrir hönd stuðningsfólks frjálsrar Palestínu og aðgerðasinna BDS á Íslandi,