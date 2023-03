Það eru útvarpsstöðvarnar Bylgjan, FM957 og X977 sem standa í sameiningu fyrir Hlustendaverðlaununum. Markmiðið er að gefa íslenskum útvarpshlustendum og tónlistarunnendum tækifæri á að velja og verðlauna íslenskt tónlistarfólk, hljómsveitir og einstaklinga sem sköruðu fram úr í tónlist á síðastliðnu ári.

Boðið var upp á sannkallaða tónlistarveislu því fram komu Friðrik Dór, Una Torfa, Júlí Heiðar, Reykjavíkurdætur, Superserious, Emmsjé, Gauti, Klara Elias, Eyþór Ingi og Babies, Daniil og Saga Matthildur. Kynnar kvöldsins voru þau Egill Ploder, Gústi B og Þórdís Valsdóttir.

Dýrð í dauðaþögn kosið lag ársins

Það var tónlistarkonan Bríet sem hlaut flest verðlaun kvöldsins en hún var bæði söngkona ársins og flytjandi ársins, ásamt því að vera flytjandi lags ársins, Dýrð í dauðaþögn. Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór átti einnig gott kvöld því hann var kosinn söngvari ársins, ásamt því að eiga plötu ársins, Dætur.

Bríet sá sér ekki fært að mæta á verðlaunaafhendinguna en hún þakkaði fyrir sig í gegnum fjarfundarbúnað. Vísir/Hulda Margrét

Í ár var kynntur til leiks nýr verðlaunaflokkur, lagahöfundur ársins, og var það Bubbi Morthens sem hlaut þau verðlaun.

Egill Ólafsson heiðraður

Þá hlaut söngvarinn Egill Ólafsson sérstök heiðursverðlaun fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistarsenu í gegnum tíðina.

Ólafur Egilsson tók við heiðursverðlaunum fyrir hönd föður síns, Egils Ólafssonar. Vísir/Hulda Margrét

Rapparinn Daniil var kosinn nýliði ársins en Lífið á Vísi tók stórskemmtilegt viðtal við hann nú á dögunum sem sjá má hér að neðan.

Hér fyrir neðan má sjá lista yfir sigurvegara kvöldsins og alla sem hlutu tilnefningu.

Lag ársins

Dýrð í dauðaþögn - Bríet

Einnig tilnefnd:

Upp á rönd - Hjálmar og GDRN

Bleikur og Blár - Friðrik Dór

Emmsjé Gauti - Klisja

Lengi lifum við - Jón Jónsson

Ástin heldur Vöku - Júlí Heiðar

Bye bye honey - Superserious

Aumingja þuríður - Ólafur Kram

Flytjandi ársins

Bríet

Einnig tilnefnd:

GDRN

Systur

Friðrik Dór

Emmsje Gauti

Júlí Heiðar

Skálmöld

Dr Gunni

Söngkona ársins

Bríet

Einnig tilnefndar:

Sigrún Stella

Stefanía Svavars

GDRN

Klara Elias

Karen Ósk

Margrét Rán

Brynhildur Karls

Söngvari ársins

Friðrik Dór

Friðrik Dór Jónsson var valinn söngvari ársins. Vísir/Hulda Margrét

Einnig tilnefndir:

Krummi

Jónas Sig

Ásgeir Trausti

Aron Can

Júlí Heiðar

Birgir Hansen

Júníus Meyvant

Plata ársins

Friðrik Dór - Dætur

Einnig tilnefnd:

Ásgeir Trausti - Dýrð í dauðaþögn 10 ára / Time on my hands

Gdrn og Magnús Jóhann - 10 íslensk sönglög

Vök - Vök

Júníus Meyvant - Guru

Jói P - Fram í rauðan dauðann

Kvikindi - Ungfrú Ísland

Snorri Helgason - Víðihlíð

Nýliði ársins

Daniil

Einnig tilnefnd:

Árný Margrét

Silja Rós

Una Torfa

Elín Hall

Stefán Óli

Kvikindi

Ormar

Myndband ársins

Turn This Around - Daugthers of Reykjavík

Einnig tilnefnd:

Cold Feet - Bríet

Borderland - Ásgeir Trausti

Bolero - GusGus

Sorrowful Soil - Björk

Eyjanótt - Klara Elias

Jelly Belly - BSÍ

Slaki Babarinn - BlazRoca og Egill Ólafs

Lagahöfundur ársins

Bubbi, fyrir lögin Tárin falla hægt, Ennþá er tími, Ertu góður og Sunnudagur (með laugardagskvöld í fanginu).

Einnig tilnefnd:

Friðrik dór og Pálmi Ragnar fyrir Bleikur og Blár, Friðrik Dór og Þormóður fyrir Þú.

Klara Elias, Alma og James Wong, fyrir lagið Eyjanótt.

Gauti Þeyr Másson og Þormóður, fyrir lagið Klisja.

Bríet og Pálmi Ragnar, fyrir lagið Flugdreki.

Hjálmar og GDRN, fyrir lagið Upp á rönd.

Björn Jörundur, fyrir lagið Reiknaðu með mér.

Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir, fyrir lagið Með hækkandi sól.

Reykjavíkurdætur, fyrir lagið Tökum af stað.

Margrét Rán Magnúsdóttir (VÖK) Something Bad, No coffe at a funeral og Lost in the weekend.

Upptökustjórn og hljóðblöndun - Valið af útvarpsfólki

Pálmi Ragnar Ásgeirsson

Kítón verðlaunin - Valið af stjórn Kítón

Hildur Kristín Stefánsdóttir

Einnig tilnefndar:

Gugusar

Salka Valsdóttir

Herdís Stefánsdóttir

Margrét Rán Magnúsdóttir

Heiðursverðlaun

Egill Ólafsson