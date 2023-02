Law & Order stjarna fallin frá

Bill Scheft, vinur Belzers um árabil, sagði Hollywood Reporter að Belzer hefði átt við ýmsa heilsukvilla að stríða. Shceft sagði einnig að síðustu orð Belzers hefðu verið: „Farðu í rassgat, drullusokkur.“

Belzer lék John Munch frá 1993 til 2016. Fyrir það var hann grínisti og var meðal annars reglulega í Saturday Night Live á fyrstu árum þeirra þátta. Hann birtist einnig í Miami Vice, Monsters, The Flash, Lois & Clark, X-Files, Arrested Development, The Wire og mörgum öðrum sjónvarpsþáttum.

Þá lék hann einnig í kvikmyndum eins og Scarface og The Bonfire of the Vanities.