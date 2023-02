„Það er enginn að fara að stoppa mig“

Hér má sjá myndbandið:

Klippa: Sigga Ózk - Gleyma þér og dansa (órafmögnuð útgáfa)

Hrafnkell Pálmarsson, faðir Siggu Óskar, spilar á gítar í myndbandinu. Baldvin Hlynsson, pródúsentinn sem Sigga vinnur mikið með, spilar á píanóið og Baldur Einarsson, æskuvinur Siggu, sér um myndatökuna.

Segir mismunandi skoðanir dásamlegar

Sigga Ósk segist virkilega spennt fyrir því að stíga á svið laugardagskvöldið 25. febrúar. Að hennar sögn hafa viðbrögðin við laginu verið mjög góð.

„Maður veit ekkert við hverju má búast og það er svo dásamlegt hvað fólk er með mismunandi skoðanir. Það er ekkert eitt lag betra en annað og það eru bara allir með sínar skoðanir.“

Hún hefur meðal annars fengið viðbrögð í gegnum samfélagsmiðla og þar á meðal hafa krakkar út í heimi dansað við lagið hennar.

„Ég er búin að sjá nokkur myndbönd á TikTok og ég veit af krökkum í grunnskóla sem hafa meðal annars verið á göngunum að dansa við lagið.

Mér fannst sætast svo í heimi þegar ég fékk sent myndband af frænkum mínum en þær voru búnar að búa til heilan dans við lagið og klippa myndbandið og allt.

Ég var í bílnum á leiðinni heim þegar ég sá þetta og þurfti að stoppa, ég fór bara að grenja.

Ég var svo emotional.“

Sigga Ósk er þakklát fyrir viðtökurnar.

„Mér finnst ótrúlega mikill heiður að fá að vera partur af þessu show-i þar sem fólk situr heima í dómarasætinu.“

Sigga Ózk elskar líka krefjandi hliðar tónlistarinnar. Snjókallinn

Erfiða vinnan skemmtileg

Tónlistin er ástríða hjá Siggu Ósk sem segir allan pakkann skemmtilegan.

„Þegar fólk segir: „You have to do the hard work first“, þá hugsa ég bara erfiða vinnan er skemmtileg vinna fyrir mér. Ég elska að vera í stúdíóinu að plana og sjá fyrir mér, framkvæma svo hugmyndina sem var á blaði og sjá hana verða að veruleika. Ég elska allt ferlið þegar eitthvað getur komist úr heilanum mínum yfir í raunveruleikann.“

Sigga Ózk vissi frá ungum aldri að hana langaði til að verða tónlistarkona. Aðsend

„Hæ heimur, horfðu á mig“

Það er greinilegt að álit annarra hefur ekki djúpstæð áhrif á þessa tónlistarkonu.

„Ég hef alveg upplifað að fólk taki mér ekki alvarlega en ég held að það sé ekki meint illa. Ég held að fólk sé óvant því að stelpur stígi fram og taki pláss.“

Hún bætir þó við að nú sé breyting á því, stelpur séu að taka meira pláss.

„Ég er ekki hrædd, ég stend með mér og hef sjálfstraust. Þetta er það sem ég hef upp á að bjóða og ég sýni fólki það. Þú verður fyrst að trúa á þig og ekki ætlast til að allir séu bíðandi með hurðina opna.

Það er enginn að fara að opna hurðina fyrir þig, þú þarft að vera tilbúin að opna lásinn eða sparka upp hurðinni.“

Sigga Ózk var dugleg að koma fram á ýmsum hátíðum síðastliðið sumar. Þórður Hólm

Síðastliðið vor gaf Sigga út lagið Sjáðu mig. Í kjölfarið setti hún mikla vinnu í að koma sér á framfæri.

„Ég sendi tölvupóst á ýmsar tónlistarhátíðir og ákvað að ég ætlaði bara að gera þetta af fullum krafti, það er enginn að fara að stoppa mig.

Núna ætla ég að vera alls staðar og ég ætla að vera pirrandi. Ég vil frekar að fólk sé bara: Æji hún aftur, heldur en að það sjái mig ekki.

Það var það sem lagið snerist um. Hæ heimur, horfðu á mig.

Eftir að ég gaf út lagið hugsaði ég að ef ég ætla að standa með þessum skilaboðum lagsins þá þarf ég að gera vinnuna.

Það er kominn tími til að við stelpur stígum fram, segjum sjáðu mig og erum ekki feimnar við að gera eitthvað vitlaust. Við megum líka gera mistök fyrir framan aðra og halda svo áfram.“

Sigga Ózk segir mikilvægt að taka pláss í tónlistarsenunni. Snjókallinn

Dansa í gegnum tárin

Sigga Ósk segir að búast megi við miklu stuði þegar hún flytur Söngvakeppnis lagið sitt Gleyma mér og dansa.

„Ég myndi segja að áhorfendur megi búast við því að verða skemmt. Þetta verður ótrúlega mikið stuð, stemning og dans og ég vona að sem flestir stígi spor með mér.“

Hún ákvað að gefa út þessa órafmögnuðu útgáfu af laginu til að sýna berskjaldaða hlið þess. Atriðið verður poppsprengja að hennar sögn og langaði hana líka að sýna mýkri hliðar lagsins.

Hún segir lagið berskjaldað og það snúist um að dansa í gegnum tárin og dansa í gegnum erfiðleikana.

„Ég hef að sjálfsögðu þurft að gera það, við göngum öll í gegnum erfiðleika. Þetta snýst líka um að þú ert ekki einn að dansa í gegnum tárin. Ef þú ert einhvern tíma á botninum þá er pottþétt einhver sem hefur gengið í gegnum eitthvað svipað.“

Sigga Ózk tekur þátt í Söngvakeppni Sjónvarpsins með lagið Gleyma þér og dansa. RÚV

Sigga Ósk tengir mikið við lagið og segir fátt betra fyrir líðan sína en að dansa.

„Það er rosalega frelsandi að dansa í gegnum tárin. Ég var einu sinni í ástarsorg og horfði í spegilinn inn á baði, alveg tóm að innan og sagði við sjálfa mig: Nú ætlum við að dansa.

Þannig að ég kveikti á tónlist, byrjaði að dansa inni á baði og hugsaði djöfull er ég asnaleg, en þetta er það besta sem ég hef gert.

Það er erfiðara að syngja í gegnum tárin og auðveldara að dansa í gegnum þau. En ég hef alveg þurft að gera bæði,“ segir Sigga Ósk og bætir að lokum við að hún hafi alltaf notað dans og söng sem ákveðna þerapíu.