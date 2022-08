Swift var sú eina sem vann til tveggja verðlauna á hátíðinni. Myndbandið við All Too Well (10 Minute Version) var gefið út í nóvember í fyrra og var hluti af endurútgáfu Swift á plötunni Red. Platan er ein sú vinsælasta úr smiðju Swift en hún gaf hana út að nýju í eigi útgáfu í fyrra haust eftir áralangar deilur við tónlistarframleiðandann Big Machine Label Group.

Nýja myndbandið við All Too Well var þá umtalað eftir að það var gefið út en myndbandið er tíu mínútna langt, í raun stuttmynd, og fjallar um ástarsamband Swift við vinsælan Hollywood-leikara. Ljóst er að myndbandið, og lagið sjálft, fjallar um fyrsta alvöru ástarsambandið hennar eftir að hún gerði það gott sem tónlitarkona en hún var þá 21 árs gömul og kærastinn, Jake Gyllenhaal, 29 ára. Vísir fjallaði ítarlega um endurútgáfu Red og All Too Well í nóvember í fyrra, sem finna má hér:

Swift benti á, þegar hún tók við verðlaununum fyrir besta tónlistarmyndbandið í gær, að hátíðin væri söguleg. Í fyrsta sinn væru fjórir þeirra leikstjóra, sem tilnefndir væru fyrir besta tónlistarmyndbandið, konur. Þá sagði hún hvatningu aðdáenda sinna hafa orðið til þess að hún ákvað að taka aftur upp fyrstu fimm plöturnar sínar og gefa út í eigin útgáfu. Hún tilkynnti jafnframt að hún muni gefa út nýja plötu 21. október næstkomandi.

Swift er eini tónlistarmaðurinn sem hefur unnið verðlaunin fyrir besta tónlistarmyndbandið í þrígang og jafnframt fyrsti tónlistarmaðurinn til að vinna verðlaunin fyrir myndband sem hún leikstýrði sjálf. Hún vann verðlaunin fyrst árið 2015 fyrir myndbandið við Bad Blood og aftur árið 2019 fyrir myndbandið við You Need to Calm Down.

Swift var að sjálfsögðu ekki sú eina sem vann til verðlauna á hátíðinni. Bad Bunny vann verðlaunin fyrir besta listamann ársins, Billie Eilish vann verðlaunin lag ársins fyrir lagið Happier Than Ever og Dove Cameron var valin besti nýgræðingurinn.

Fyrir besta samstarfið unnu Lil Nas X og Jack Harlow fyrir lagið Industry Baby og Harry Styles vann verðlaunin fyrir besta popplagið fyrir lagið As It Was. Nick Minaj og Lil Baby unnu verðlaun fyrir besta hip-hoppið fyrir Do We Have a Problem og Red Hot Chili Peppers voru valdir bestu rokkararnir fyrir lagið Black Summer.

Eurovision-stjörnurnar Måneskin unnu til verðlauna fyrir besta alt-lagið fyrir I Wanna Be Your Slave og The Weeknd í flokkinum besta R&B fyrir Out Of Time.