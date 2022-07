Ætlar ekki að leyfa sjúkdómnum að stoppa sig

Miss Universe Iceland keppnin verður haldin í sjöunda sinn þann 24. ágúst í Gamla bíó. Keppendur í ár eru sautján talsins og ætla lesendur Vísis að fá að kynnast stúlkunum sem keppast um titilinn betur.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Mig langaði að komast út úr þægindarammanum, kynnast nýju fólki og hafa gaman.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu?

Ég er hávaxin og nota því ekki mikið hælaskó, það má kannski segja að ég hafi lært að labba almennilega í hælum. Það er kannski svona það fyrsta sem mér dettur í hug en það að taka þátt í keppninni felur í sér mun meira en ég bjóst við og allt ferlið er mjög lærdómsríkt.

Hvað borðar þú í morgunmat?

Það er mjög misjafnt en uppáhalds morgunmaturinn er ólífubrauð með skinkusalati frá Bakaríinu við brúna á Akureyri.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?

Ég myndi segja annaðhvort piparostapasta eða mexíkósk kjúklingasúpa.

Hvað ertu að hlusta á?

Það fer eftir því hvað ég er að gera, en Pitbull kemur mér alltaf í gott skap.

Hver er uppáhalds bókin þín?

Eins og er þá er ég ekki mikið að lesa bækur, þannig ég á mér ekki einhverja uppáhaldsbók í augnablikinu.

Hver er þín fyrirmynd í lífinu?

Ég á erfitt með að finna einhverja eina fyrirmynd en ég hef alltaf litið mikið upp til foreldra minna og þá sérstaklega hvernig sambandið þeirra er.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Frægasta manneskja sem ég hef hitt og talað við er hann Alexander Rybak.

Alexandra Andreyeva Tomasdottir. Arnór Trausti

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Það sem mér dettur fyrst í hug er þegar ég var nýbyrjuð vinna sem þjónn á hóteli og tók á móti hóp af ferðamönnum. Það var eldra par sem pantaði dýra kampavínsflösku og þar sem ég var töluvert nýbyrjuð, var ég ekki alveg með alla verkferla á hreinu. Ég bað því um aðstoð frá þjóni sem var með á vaktinni um að opna flöskuna sem við gerðum við barinn.

Ég fer svo samviskulega með flöskuna til þeirra á borðið og verð hundskömmuð af manninum fyrir framan alla á veitingastaðnum því það er víst regla að opna allar flöskur fyrir framan borðið. Hann neitaði að taka við flöskunni þar sem hann gat ekki treyst því að þessi flaska hefði ekki verið opin nú þegar og sendi mig til baka á barinn með skottið svona hálfpartinn á milli lappanna.

Eftir það hef ég aldrei opnað vínflösku nema fyrir framan viðskiptavininn.

Hverju ertu stoltust af?

Árið 2020 veiktist ég mjög skyndilega og hratt og hef síðan þá þurft að fara í sex magaaðgerðir. Þar af voru þrjár af þessum sex bráðaaðgerðir. Það hefur vissulega tekið mjög mikið á bæði líkamlega en ekki síst andlega.

Það var stórt stökk að fara frá því að vera heilbrigð nítján ára stelpa á leið í nám til Bandaríkjanna á sundstyrk, yfir í það að eyða meirihluta af síðastliðnum tveimur árum inn á spítala og í alls konar rannsóknum og lyfjagjöfum.

Ég hef reynt að takast á við þetta með jákvæðninni og ætla ekki að leyfa þeim sjúkdómi sem ég greindist með að stoppa mig í að gera það sem ég vil í lífinu. Ég myndi segja að ég væri stoltust af þeirri manneskju sem ég er orðin að í dag eftir þessa upplifun og hvernig ég ákvað sjálf að takast á við allt saman.

Hver er þinn helsti ótti?

Að lenda í flugslysi.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Eftir 5 ár verð ég vonandi búin með B.Sc í lífeindafræði og mun byrja taka masterinn í útlöndum.

Hvaða lag tekur þú í karókí?

Only girl (in the world) með Rihanna.