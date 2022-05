„Finn alltaf mikinn mun á mér eftir gott deit kvöld með kærastanum“

Innblásturinn er fastur liður hjá Lífinu á Vísi þar sem rætt er við ólíkt fólk um hvað veitir því innblástur í tilverunni og hvaða ráðum þau luma á varðandi andlega heilsu.

Hver ert þú í þínum eigin orðum?

Ég er 32 ára móðir, kærasta, vinkona, kaffifíkill og forstöðumaður markaðsmála PLAY.

Hvað veitir þér innblástur?

Ég leita helst að innblæstri hjá fólki sem er ólíkt mér og hefur eiginleika sem ég sækist eftir í eigin fari. Það fer eftir aðstæðum hvers ég horfi upp til, hvort sem það eru samstarfsfélagar mínir hjá PLAY, mitt nánasta fólk eða aðrir framúrskarandi einstaklingar.

Hvað er þitt besta ráð til að næra andlega heilsu?

Sofa í að minnsta kosti sjö tíma.

Ég finn líka alltaf mikinn mun á mér eftir gott deit kvöld með kærastanum eða spjallkvöld með vinkonum mínum þar sem mikið er hlegið og farið yfir öll heimsins vandamál, stór sem smá.

Fyrir mig er hreyfing nauðsynleg, sama í hvaða formi hún er.

Hvernig er hefðbundinn dagur í þínu lífi?

Ég vakna yfirleitt á undan öðrum á heimilinu og byrja þá daginn á að liggja upp í rúmi og skipulegg daginn og renni yfir símann. Annað hvort byrja ég daginn á að taka æfingu eða skutla syninum í leikskólann.

Þar á eftir fer ég í vinnuna, tek kaffibolla með vinnufélögunum og svo er mismunandi hvernig vinnudagurinn er uppsettur. Ég er svo lánsöm að starfa á einstaklega skemmtilegum vinnustað þar sem verkefnin eru bæði spennandi og áhugaverð.

Eftir vinnu reyni ég að kúpla mig alveg út úr vinnu og verja tíma með fjölskyldunni og gera eitthvað skemmtilegt síðan elda mat og allt þetta klassíska.

Kvöldin eru síðan mismunandi, stundum nýti ég þau til að svara póstum, horfa á þátt eða fara í göngutúr með góðum vinkonum.

Uppáhalds lag og af hverju?

Here comes the sun, því það minnir mig á son okkar.

Uppáhalds matur og af hverju?

Úff þetta er erfið spurning. Ég elska að elda og prófa eitthvað nýtt. En ég segi sjaldan nei við góðri steik.

Besta ráð sem þú hefur fengið?

Að byrja að fjárfesta snemma.

Hvað er það skemmtilegasta við lífið?

Allt góða fólkið í kringum mig.