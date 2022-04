Eignuðust tvíbura

Í janúar eignaðist Ashley tvíburana Malachi og Roman með eiginmanni sínum Justin Ervin en fyrir áttu þau soninn Isaac sem er tveggja ára gamall. Samkvæmt hjónunum gekk fæðingin vel og voru þau fljótlega komin heim til sín eftir hana.

Frá því að fyrirsætan steig fyrst inn í foreldrahlutverkið hefur hún verið dugleg að sína á miðlum sínum hvernig lífið með lítið barn er raunverulega en ekki aðeins glansmyndina af því og er líkaminn eftir barnsburð engin undantekning á því. Ásamt myndunum af maganum sínum deildi hún undirskriftinni:

„Hæ nýi magi. Við höfum farið í gegnum margt. Takk. ##3monthspostpartum“

Vakti gleði meðal fylgjanda

Eftir að Ashley birti myndirnar og undirskriftina byrjuðu skilaboð frá fylgjendum hennar að hrannast inn undir myndina þar sem þeir þakka henni fyrir að sína líkamann eins og hann er.

„Einlægni þín um líkamann þinn hjálpar svo mörgum!! Takk fyrir að vera falleg að innan sem utan,“

sagði meðal annars einn fylgjandi hennar. „Þetta minnir mig á að taka meiri tíma í það að virða hvað líkaminn minn er að gera og hvað það er fallegt“ bætti annar fylgjandi við. Aðrar mæður nefndu það einnig hversu gott það væri að sjá aðra líkama sem hafa farið í gegnum barnsburð á miðlum.

Sjálfsást

Ashley er fyrirsæta sem hefur í gegnum árin verið mikill talsmaður sjálfsástar og líkamsvirðingar og hefur verið dugleg að setja inn myndir í gegnum tíðina þar sem hún sýnir alla þá fegurð sem mannslíkaminn hefur upp á að bjóða eins og slit og fellingar.

Hún er einnig með hlaðvarpið Pretty Big Deal with Ashley Graham þar sem hún ræðir af einlægni um allt milli himins og jarðar við gesti eins og Serenu Williams, Demi Lovato, Kim Kardashian, Amy Schumer og Ariönu Huffington svo eitthvað sé nefnt.

Einnig gaf hún út bókina: A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like þar sem hún ræðir sína upplifun af fyrirsætuheiminum og álit samfélagsins á líkamlegri fegurð.