Enginn með verri útkomu en Rangnick hjá United

Eftir tapið gegn fallbaráttuliði Everton um helgina hefur United aðeins unnið 47% leikja sinna í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta undir stjórn Rangnicks. Leiðin hefur aðeins legið niður á við en ljóst er að Rangnick hættir í lok tímabils og verður ráðgjafi hjá United. Félagið er sagt vinna að því að fá Hollendinginn Erik ten Hag frá Ajax í stjórastarfið.

Rangnick tók við United af Ole Gunnar Solskjær í lok nóvember og undir hans stjórn hefur liðið leiki 17 deildarleiki en aðeins unnið átta.

Four Four Two skoðaði svo árangur knattspyrnustjóra United frá því að Sir Alex Ferguson hætti árið 2013, og hafði þá til skoðunar leiki United í öllum keppnum en ekki bara deildarleiki.

Sú skoðun leiddi einnig í ljós að árangur Rangnicks er sá versti, eða 40,9% sigurhlutfall.