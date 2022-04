Íslenskt tónlistarfólk stígur á svið á Nordic Folk Alliance

Nordic Folk Alliance er tónlistarhátíð, ráðstefna og alþjóðlegur vettvangur fyrir þjóðlagatónlistarfólk frá Norðurlöndum sem haldin verður í Gautaborg síðar í mánuðinum Þrjú íslensk tónlistaratriði koma fram, Umbra, Blood Harmony og Svavar Knútur. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá ÚTÓN.

„Nordic Folk Alliance kynnir með stolti tónlistarhátíð og ráðstefnu sem haldin verður í annað sinn þann 20. til 22. apríl 2022 í Gautaborg í Svíþjóð. Hátíðin er alþjóðlegur vettvangur fyrir þjóðlagatónlist (e. ‘folk music’) og er sú stærsta sinnar tegundar á Norðurlöndunum. Á hátíðinni koma saman fagaðilar og unnendur þjóðlagatónlistar og skapa vettvang fyrir rísandi stjörnur á markaðnum. Fulltrúar Íslands á Nordic Folk Alliance 2022 eru Svavar Knútur, Blood Harmony og Umbra,“ segir í tilkynningunni.

„Það er frábært að fá tækifæri til að mynda og styrkja tengslanet við hin Norðurlöndin. Íslenska þjóðlagatónlistarsamfélagið hefur einmitt verið að leita að þessari tengingu til að fjölga tækifærum til samstarfs, útgáfu og tónleikaferðalaga. Það er mjög jákvætt að fá svona flottan vettvang til að tengja við Norðurlöndin sérstaklega sem eiga svo margt sameiginlegt með okkur. Ég hlakka til að kanna samstarfsmöguleikana og tækifærin sem þarna eru í boði fyrir okkur íslenska „Folk“ samfélagið,“ segir Svavar Knútur um þetta tækifæri.

Svavar Knútur

„Þetta er frábært tækifæri fyrir okkur sem störfum í þjóðlaga- og alþýðutónlistarsenunni á Íslandi. Við fáum tækifæri til að kynna tónlist okkar fyrir fagfólki innan bransans sem starfar við að bóka hljómsveitir á hátíðir, útgáfu tónlistar, skipulagningu tónleikaferðalaga og annað slíkt. Það er ekki síst spennandi að fá tækifæri til að kynnast öðru tónlistarfólki innan norrænu þjóðlagasenunnar, því með samstarfi og sterkara tengslaneti verða möguleikarnir svo miklu fleiri, segir Ösp Eldjárn meðlimur Blood Harmony.

Veitir upprennandi listafólki tækifæri

Þjóðlagatónlist nær til þeirrar tónlistarstefnu sem berst manna millum í gegnum aldirnar og byggir á sagnahefð. Tónlistin er oft rödduð eða leikin á hefðbundin hljóðfæri og nýtur sín best í lifandi flutningi. Umbra byggir frumsamdar útsetningar sínar á íslenskri og evrópskri miðaldatónlist, Blood Harmony er hljómsveit úr Svarfaðardal en þau systkinin Ösp, Örn og Björk Eldjárn byggja tónlist sína á fjölskylduarfleifð. Svavar Knútur sömuleiðis byggir tónlist sína á sögu forfeðra sinna og hefur unnið sér inn dyggan alþjóðlegan fylgjendahóp með einlægum og persónulegum flutningi.

Blood Harmony

Á Nordic Folk Alliance má gera ráð fyrir einstökum samhljómi með flytjendum frá Norðurlöndunum, hvert með sína sögu og eigin brag. Aðra listamenn á hátíðinni má nefna Ebo Krdum frá Svíþjóð flóttamanni frá Súdan, hann syngur á átta tungumálum um réttlæti, frið, frelsi, jafnrétti, fjölbreytileika og frelsi. Hann var ‘showcase’ flytjandi á WOMEX heimstónlistarhátíðinni á síðasta ári ásamt strengjasveitinni Northern Resonance og samíska hljóðskáldinu Vassvik frá Noregi sem einnig verða á Nordic Folk Alliance hátíðinni í apríl.

ÚTÓN er einn skipuleggjenda hátíðarinnar sem hluti af NOMEX, samstarfsvettvangs útflutningsskrifstofa á Norðurlöndum. Dómnefnd velur flytjendur á Nordic Folk Alliance hefur það fyrir augum að veita upprennandi listafólki tækifæri, en einnig til að bjóða hlustendum upp á framúrskarandi þjóðlagatónlist.

UMBRA

Metnaðarfullur vettvangur

„ÚTÓN vinnur stöðugt að því að finna tækifæri fyrir íslenskt tónlistarfólk til að skapa sér feril á erlendri grundu. Undanfarið höfum við fundið fyrir vaxandi áhuga á því að vinna með Norðurlöndunum nánar frá bæði tónlistarfólki og fagaðilum í tónlist. Því er einstaklega ánægjulegt að geta boðið upp á þátttöku á jafn metnaðarfullum vettvangi og Nordic Folk Alliance, en það er margt mjög skemmtilegt í gangi innan ‘folk’ senunar um þessar mundir,“ segir Hrefna Helgadóttir hjá ÚTÓN.

Flytjendur á Nordic Music Alliance árið 2022 verða: Blood Harmony (IS), Frigg (FI), Klingra (DK), La Riipa Group (FI), Pauanne (FI), Désirée Saarela & Triskel (FI), Umbra (IS), Svavar Knútur (IS), Johanna-Adele Jüssi (NO), Stampestuen (NO), Vassvik (NO), Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola (NO), Stundom (DK), Víík (DK), Ebo Krdum (SE), Mirja Kippel (DK), Lena Jonsson Trio (SE), Gangarstubbsutta (NO), Symbio (SE) og Northern Resonance (SE).