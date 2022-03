Kemur með stemninguna heim í stofu í kvöld

Hún segir alla vera mjög til í Óskarinn þetta árið en sjálf verður hún stödd í heimahljóðupptökuveri þaðan sem hún mun lýsa hátíðinni í beinni útsendingu á Stöð 2.

„Vonandi næst verð ég mættust á Óskarinn á rauða með læti,“

segir Dröfn. Sjálf hefur hún búið í borginni í þrettán ár og nýtur sín vel. Þar starfar hún aðallega við að framleiða leikmyndir fyrir auglýsingar en er líka raddleikari og þýðir á sjónvarps- og kvikmyndaefni yfir á íslensku.

Stjörnurnar stressaðar að smitast

Hún segir borgina iða af partýum og stuði í kringum hátíðina en segir þá tilnefndu þó hafa þurft að halda höndum að sér til þess að smitast ekki af Covid og missa af hátíðinni sjálfri.

Óskars tilnefndi Lin-Manuel sem gerði tónlistina fyrir Encanto lenti einmitt í því að fjölskyldumeðlimir hans séu byrjaðir að greinast með Covid og verður hann því ekki viðstaddur hátíðina sjálfa í ár. Hann á möguleika á því að verða EGOT verðlaunahafi, ef hann sigrar í kvöld en hann mun þá fagna því heima með sínum nánustu.

Hefur alltaf elskað tísku

Aðspurð segist Dröfn vera afskaplega spennt fyrir verkefni kvöldsins og er spennt að fá að deila vitneskju sinni sem hún hefur hingað til bara náð að deila með vinum sínum en hún segist ætla að lýsa rauða dreglinum með þeirri djúpu tísku-vitund sem hún hefur haft síðan hún var barn.

„Ég beinlínis þreytist ekki á að tala um Óskarinn og loksins 25 árum síðar eða svo í bransanum fær DD-unit að lýsa og er ótrúlega snortin yfir því trausti sem mér er sýnt,“

segir hún. Dröfn bætir því við að hún hafi verið dolfallin yfir Hollywood síðan hún var barn. „Sumir höfðu kannski áhuga á píanói, fótbolta eða einhverju þannig ég sá Gone with the Wind þegar ég var svona 4 ára og talaði um Ginger Rogers, Judy Garland, Bette Davis, og kjólana í sandkassanum. Elska kvikmyndir og sögu Hollywood“ segir hún um æskuna.

Spennt að sjá hvort að fyrsta konan fái styttu fyrir kvikmyndatöku

Dröfn er afskaplega spent fyrir kvöldinu og eru margir flokkar sem gætu verið sögulegir.

„Ég hlakka til að sjá hvort að Ari Wegner taki bestu kvikmyndatöku en hún yrði þá fyrsta konan sem ynni það ég er líka mjög spennt yfir leikmyndadeildinni,leikurunum, klippingu og sjálfsögðu leikstjórn og bestu mynd.“

Segir fólki að búa sig undir name drop

Hún segir það reglulega koma fyrir að hún rekist á stjörnurnar en það fylgi starfinu sem hún er í. „Undirbúið ykkur undir smá „name drops” en bara í febrúar var ég að vinna í verkefni með Dwayne "The Rock” Johnson og Kevin Hart,“ segir Dröfn og bætir við „Í sama mánuði varð ég eiginlega mega stjörnuslegin þegar ég fékk að taka þátt í verkefni með Robert Pattinson og Zoe Kravitz fyrir The Batman og ég hef bara aldrei séð svona fallegt fólk á ævinni.“

Kvöldið framundan verður prýtt stjörnum og er Dröfn spennt að deila með áhorfendum sögum af þeim. Hátíðin sjálf og rauði dregillinn er í beinni útsendingu á Stöð 2 í kvöld.

Lífið á Vísi verður með ítarlega Óskars umfjöllun á vaktinni í kvöld, bæði á rauða dreglinum og á verðlaunahátíðinni sjálfri.