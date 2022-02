Júlí Heiðar situr á toppi íslenska listans

Lagið kom út í byrjun október 2021 og hefur á undanförnum vikum verið að vinna sig upp listann, en það var kynnt inn sem líklegt til vinsælda í desember. Blaðamaður ræddi á þeim tíma við Júlí um innblástur fyrir þessari angurværu ballöðu og varð lagið einfaldlega til þegar hann gat ekki sofnað þar sem ástin hélt bókstaflega fyrir honum vöku.

Júlí Heiðar hefur verið virkur í íslensku tónlistarlífi í yfir áratug og segir tónlistina hafa verið ástríðu hjá sér frá því að hann man eftir sér, bæði við að vinna að eigin tónlist og að semja fyrir aðra.

„Ég hef alltaf verið í hljómsveitum og frá því ég var í framhaldsskóla hef ég verið frekar virkur í að gefa út lög. Ég hef aðallega verið að semja fyrir Dag Sigurðsson á undanförnum árum en núna langar mig að fókusa á að syngja mín lög sjálfur.“

Ástin heldur ekki vöku fyrir Júlí Heiðari lengur en þess í stað er hann ástfanginn, í sambandi og á vinsælasta lagið á FM957. Það má með sanni segja að lífið sé í góðu flæði hjá þessum söngvara, sem stefnir á að senda fleiri lög frá sér á næstunni.

Þrjú splunkuný lög mættu á listann í þessari viku en öll voru kynnt inn sem líkleg til vinsælda á íslenska listanum síðasta laugardag. Breski tónlistarmaðurinn George Ezra var með eitt af þeim lögum en hann situr í tuttugasta sæti með lagið Anyone For You, sem kom út í lok janúar. Ezra, sem er 28 ára gamall, er meðal annars þekktur fyrir lögin Shotgun og Budapest sem hafa náð miklum árangri í tónlistarheiminum.

Bræðurnir Friðrik Dór og Jón Jónsson voru einnig báðir með ný lög á lista sem eiga það sameiginlegt að vera stútfull af rómantískum víbrum. Jón situr í átjánda sæti með lagið Lengi lifum af samnefndri plötu og lagið Þú með Friðriki Dór situr í því sextánda. Þú er fyrsti síngúll af plötunni Dætur sem Friðrik Dór sendi frá sér fyrir um tveimur vikum síðan. Þar er meðal annars að finna hina bræðandi línu „Að vera með þér er að gera sér dagamun“ og finnst blaðamanni það ná vel utan um tilfinninguna að vera ástfanginn.

Hér má sjá íslenska listann í heild sinni:

Íslenski listinn á Spotify: