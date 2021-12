Bætt heilsa í ómótstæðilegum pökkum Gyðjunnar fram að jólum

„Ég mætti í The House of Beauty sárþjáð, gekk nánast með göngugrind og gat varla hreyft mig. Eina sem læknar gátu gert voru að gefa mér stera sprautur og sjúkraþjálfarar voru búnir að gefast upp à mér.



Èg byrjaði í Lipomassage Silkligth í september síðastliðinn og meðferðin hefur gert kraftaverk á mér. Ég er farin að geta hreyft mig, gengið upp tröppur, geta beygt mig sem ég gat ekki áður og það hafa fokið af mér 91 sentimetri og geðheilsan er orðin miklu betri. Það er líka svo æðislegt að vera hjá ykkur, alltaf tekið á móti manni með bros á vör. Ég er bara eins og ný manneskja frá því ég byrjaði að mæta í The House of Beauty.



Èg vissi hreinlega ekki að annað eins væri til og ég get ekki mælt meira með.”