Stjörnulífið: Feðradagurinn, gul viðvörun og samkomubann

Of Monsters and Men spilaði fjórum sinnum í Gamla bíó í síðustu viku en sveitin fagnaði tíu ára afmæli sinnar fyrstu plötu, My Head is an Animal. Uppselt var á tvenna tónleika og var mikil stemmning meðal áheyrenda.

Íslenski ríkisborgarinn Damon Albarn tróð upp í spjallþætti Jimmy Fallon um helgina í tilefni af útgáfu nýrrar plötu.

Birkir Bjarnason er orðinn leikjahæsti leikmaður karlalandsliðsins frá upphafi. Birkir náði metinu af Rúnari Kristinssyni í tapinu í Norður-Makedóníu. Birkir er ættaður frá Akureyri en ólst að stóru leyti upp í Noregi.

Svala Björgvins birti fallega mynd af sér með pabba sínum.

„Ég elska ykkur báða meira en allt“ skrifar skemmtikrafturinn Eva Ruza við myndir af föður sínum og eiginmanninum.

Hugrún Birta Egilsdóttir hefur verið valin til þess að vera fulltrúi Ísland í Miss World keppninni í ár.

Vinkonurnar Sunneva Einars, Hildur Sif og Birgitta Líf skemmtu sér vel í London um helgina.

Tómas Þór Þórðarsson umsjónarmaður enska boltans hjá Símanum birti skemmtilega myndir sem sýna hvernig hann tekur Skype viðtöl frá erlendum fjölmiðlum.

Rikka mætti með kærastanum, Kára Guðjóni Hallgrímssyni, á fjáröflunarkvöld um helgina.

Skjáskot/Instagram

Elísabet Gunnars eigandi Trendnet skellti sér á kaffihús í vonda veðrinu um helgina.

Móeiður átti fullkominn sunnudag í Moskvu.

Marín Manda birti fallega færslu í tilefni af feðradeginum.

Katla eigandi Systur og makar birti fallega mynd úr fæðingunni sinni í tilefni dagsins.

Eva Einarsdóttir rekstrarstjóri Fjallkonunnar stökk til Boston.

„Lét mig ekki vanta daginn sem USA opnaði fyrir ferðamenn aftur.“

Pattra birti fallega ferðradagsmynd.

Manúela Ósk Harðardóttir birti fallega fjölskyldumynd í tilefni feðradagsins.

Birkir Már Sævarsson lék sinn 103. og síðasta leik fyrir karlalandsliðið í 3-1 tapi gegn Norður-Makedóníu í gærkvöldi. Hann er þriðji leikjahæsti leikmaður karlaliðsins í sögunni.

Fegurðardrottningin Linda Pé skellti sér í pallíettudress og fann til Gucci töskuna um helgina.

Pabbi gamli Sigmundur fékk alvöru kveðu frá Söru Sigmundsdóttur Crossfit-stjörnu á feðradaginn. Stærsta fyrirmyndin segir Sara sem er með 1,8 milljónir fylgjenda á Instagram.

GusGus spiluðu í London um helgina.