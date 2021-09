Hitti Owen Wilson á Grillmarkaðinum

Íris Freyja Salguero Kristínardóttir, Miss Crystal Beach, elskar ferðalög og fjallgöngur. Hún er mikill dýravinur en er samt vandræðalega hrædd við skordýr.

Morgunmaturinn?

Ég reyni að byrja daginn alltaf á léttum morgunmat. Ávextir og jógúrt er alltaf go to. Þarf kaffi, lifi ekki daginn af án þess.

Helsta freistingin?

Mín helsta freisting eru franskar makkarónur, fékk mér þær daglega þegar ég var í París.

Hvað ertu að hlusta á?

Hlusta mjög mikið á Teboðið podcast og Crime Junkie en með tónlist að gera þá er það mjög mismunandi eftir hvernig skapi ég er í, elska Ariana Grande, 2000’s tónlist og Sálina hans Jóns míns en enda einhvern veginn alltaf í eldri tónlist, Frank Sinatra eða Edith Piaf,

Hvað sástu síðast í bíó?

Seinast þegar ég fór í bíó var með Miss Universe Iceland stelpunum á Fast And the Furious. 5.

Hvaða bók er á náttborðinu?

Ég er með Pocket Coco Chanel Wisdom og The little dictionary of fashion by Christian Dior.

Hver er þín fyrirmynd?

Mamma mín og Audrey Hepburn eru mínar helstu fyrirmyndir, báðar sterkar konur.

Uppáhaldsmatur?

Sushi, elska sushi og rare steik.

Uppáhaldsdrykkur?

Chai latte á haustin og veturna og ferskur nýkreistur appelsínusafi á sumrinn.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Ég var einu sinni að vinna sem þjónn á Grillmarkaðinum og hef þjónað til dæmis Mario Dedivanovic og Owen Wilson.

Hvað hræðist þú mest?

Ég er með svakalega hræðslu gagnvart skordýrum eiginlega bara vandræðalegt.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég var einu sinni allan daginn i sitthvorum skónum, fattaði það ekki fyrr en í hádegismatnum mínum.

Hverju ertu stoltust af?

Ég er stolt af sjálfri mér fyrir það að byrja að fara til sálfræðings fyrir tveim árum, vegna kvíða og til þess að læra það að setja mig í fyrsta sæti. Fyrir það að vinna í sjálfri mér.

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ég get flautað með lófanum mínum.

Hundar eða kettir?

Elska öll dýr (nema skordýr) en hundar, á einn sjálf elska hann svo mikið.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Að vera veik, það er það leiðinlegasta sem ég geri.

En það skemmtilegasta?

Að fara til útlanda, elska að ferðast en það er ekki búið að vera hægt í einhvern tíma þannig á meðan þá elska ég að fara í fjallgöngur eða göngutúra í náttúrunni með hundinum mínum og fjölskyldu.

Hvað heldurðu að komi fólki mest á óvart við þig?

Kemur fólki oft á óvart hvað ég er sjálfstæð eða aldurinn minn margir halda að ég sé yngri en ég er.

Hvaða lag syngur þú í sturtu/í bílnum?

Ég syng í bílnum 100.000 volt eftir Sálina hans Jóns míns. Syng ekki í sturtu vil ekki gera þeim sem búa með mér það að þurfa hlusta á mig.

Hverju vonast þú til að Miss Universe Iceland keppnin skili þér?

Vonast helst til þess að kynnast sjálfri mér betur og byggja upp sjálfsöryggi, bera mig rétt og koma vel fram finnst ég vera komin mjög langt í því. Vil einnig vera fyrirmynd fyrir yngri kynslóðina í dag sem hafa ekki trú á sjálfri sér eða sem hafa verið lögð í einelti og sýna þeim að þú getur komið sterkari út úr því og haft trú á þér.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Eftir fimm ár verð ég 28 ára þá væri ég til að vera byrjuð að vinna að því að eiga mitt drauma húsnæði og innrétta það sjálf. En helst þá vil ég vera hamingjusöm.

Hvar er hægt að fylgjast með þér?

Instagram