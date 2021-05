Marvel birti fyrstu stikluna um nýjan hóp ofurhetja

Eternals gerist strax í kjölfarið á Avengers Endgame og fjallar um hóp ódauðlegra ofurvera sem farið hafa leynt á jörðinni í þúsundir ára.

Í stiklunni er lítið af upplýsingum um söguþráð myndarinnar að öðru leyti en að Eternals telji tíma kominn til að stíga fram úr skugganum, í kjölfar þess að Tony Stark sé dáinn og Steve Rogers sé dáinn eða bara eldgamall.

Þar má sjá Sölmu Hayek sem Ajak, leiðtoga Eternals, Liu McHugh sem Sprite, Richard Madden sem Ikaris, Brian Tyree Henry sem Phastos, Ma Dong-seok sem Gilgamesh, Angelinu Jolie sem Thenu, Gemmu Chan sem Sersi, Barry Keogan sem Druig og Kumail Najiani sem Kingo.

Einnig bregður Kit Harrington fyrir í stiklunni en hann leikur Dane Whitman, sem er einnig þekktur sem ofurhetjan Black Knight.

Stikluna má sjá hér að neðan en til stendur að frumsýna myndina í kvikmyndahúsum í nóvember.

Auk Eternals ætlar Marvel að sýna Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings og Spider-Man: No Way Home á þessu ári. Þessar myndir eiga að leggja línunar fyrir svokallaðan fjórða fasta söguheims Marvel.

Þar að auki hefst sýning sjónvarpsþátta um Loka í næsta mánuði.

Hverjir eru Eternals?

Jú, takk fyrir það Samúel. Mjög góð spurning.

Í stuttu máli sagt, þá eru Eternals kraftmiklar verur sem hafa búið í sólkerfi okkar í milljónir ára. Flest þeirra líta út eins og menn en þau lifa gífurlega lengi og hafa marga ofurkrafta. Það eru Eternals allavega í teiknimyndasögunum.

Hópurinn hefur þó ekki notið neinna gífurlegra vinsælda í teiknimyndasögum Marvel þrátt fyrir um fjörutíu ára sögu.

Eternals voru í raun búnar til af öðrum verum sem kallast Celestials og úr tilraunum þeirra á frumstæðum mönnum. Þessar verur beittu infinity steinunum í gamla daga og Ego, plánetan sem er líka pabbi Peter Quill (Star-Lord) var einn þeirra.

Frá örófi alda hafa Eternals slegist við frændur sína, sem bera heitið Deviants. Þeir eru í grunninn eiginlega alveg eins og Eternals, bara vondir. Thanos er til að mynda einn þeirra (í teiknimyndasögunum. Það er óljóst hvort hann sé það í kvikmyndaheiminum og gæti það verið útskýrt í Eternals).

Í teiknimyndasögunum hafa Eternals margskonar krafta en flestir sérhæfa sig að einhverju leyti. Allir eru mjög sterkir og nánast ódauðlegir. Þá geta þeir haft áhrif á alheimsorku einhverja og í stiklunni má til dæmis sjá þá orku í formi gullstrengja sem Eternals geta notað til að smíða vopn og annað.

Hver er Dane Whitman?

Dane Whitman er áhugaverð persóna úr söguheimi Marvel og hefur hann verið meðlimur Avengers í gegnum tíðina. Hann tilheyrir fornri ætt stríðsmanna sem hafa borið vopnið Ebony Blade.

Það svarta sverð færir mönnum ákveðna krafta í gegnum bölvun. Þeir hafa einnig getað flogið um á fljúgandi hestum.