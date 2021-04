Tuttugu ár frá svanakjól Bjarkar á Óskarnum

Julia Roberts vann óskarinn fyrir Erin Brockowitch og var líka valin best klædd á hátíðinni í Valentino síðkjól sínum. En það sem flestir muna eftir í dag er Björk á rauða dreglinum í svanakjólnum.

Það skal tekið fram að Björk var tilnefnd til Óskarsverðlauna þetta kvöld. Björk var tilfnefnd fyrir besta lagið fyrir I’ve Seen It All úr Dancer in the Dark. Hún fór ekki heim með styttuna.

Óskarsverðlaunin verða afhent á morgun í 93. skipti. Tuttugu ár eru liðin frá því að Björk var tilnefnd og enn hefur enginn náð að toppa svanakjólinn eftirminnilega. Sumir segja að þetta hafi verið eitt síðasta skiptið sem einhver virkilega þorði út fyrir kassann, þorði að klæðast einhverju skemmtilegu á þessum stóra viðburði.

Ætti að vera á hæli

Svanakjólinn er úr smiðju Marjan Pejoski. Kjólinn var úr hvítu tjull-efni og á honum voru ótal kristallar. En svanahálsinn og höfuðið sem virtist liggja á bringu söngkonunnar, er augnablik í tískunni sem gleymist seint.

Marjan Pejoski svanakjóllinn sem íslenska söngkonan Björk Guðmundsdóttir klæddist á Óskarnum árið 2001 mun seint renna fólki úr minni. Rauði dregillinn á þessari hátíð er oft fyrirsjáanlegur en Björk vildi nýta þetta tækifæri, ef hún skildi aldrei hljóta tilnefningu aftur.

Eggin sex sem Björk skildi eftir um allan rauða dregilin voru einstaklega skemmtileg. Öryggisverðir á hátíðinni reyndu allt sitt besta að skila þeim til hennar jafn óðum og hún lagði þau. En viðbrögðin voru alls ekki jákvæð strax frá byrjun. BBC rifjaði upp að á meðan Björk gekk eftir rauða dreglinum sagði Joan Rivers: „Það ætti að leggja þessa stelpu inn á hæli,“ og var augljóslega mjög hissa á þessu uppátæki.

„Þetta er örugglega það heimskulegasta sem ég hef séð,“ sagði Steven Cojocaru. En engum finnst þetta heimskulegt fataval í dag.

Björk Guðmundsdóttir fékk ekki jákvæð viðbrögð í byrjun en kjóllinn er þó í dag einn sá eftirminnilegasti í sögu hátíðarinnar. Getty/Ron Davis

Klassík í tískusögunni

Ellen DeGeneres klæddist eftirlíkingu af svanakjólnum þegar hún var kynnir á Emmy verðlaununum, seinna sama ár. Árið eftir steig grínistin Kevin James á svið í svanakjól á People's Choice Awards. En þó að það hafi verið gert grín af þessum kjól í gegnum tíðina, er hann rifjaður upp fyrir hverja einustu Óskarsverðlaunahátíð.

Valentino gerði sína útgáfu af svanakjólnum árið 2015 sem vakti mikla athygli. Kjóllinn hefur líka verið til sýnis á bæði The Met og MoMA. Hann var seldur á uppboði nokkrum árum eftir Óskarinn og rann ágóðinn allur til góðgerðarmála. Kjóllinn á meira að segja sína eigin Wikipedia síðu en þar kemur fram að Björk hafi látið gera tvö eintök af kjólnum og aðeins annað þeirra hafi verið selt á uppboðinu.

Björk hefur nokkrum sinnum rætt kjólinn í viðtölum og hefur alltaf verið mjög skýr með það að hún var alls ekki að reyna að falla inn í fjöldann. Hún sá aldrei eftir þessu vali og klæddist honum líka á tónleikaherferð og framan á plötuumslaginu fyrir Vespertine.