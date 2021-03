Glúmur einn oddvita Guðmundar Franklíns

Þetta er samkvæmt heimildum Vísis en vænta er tilkynningar þar um innan tíðar. Glúmur er sonur þeirra Bryndísar Schram og Jóns Baldvins Hannibalssonar fyrrverandi formanns Alþýðuflokksins. Guðmundur Franklín er formaður Frjálslynda lýðræðisflokksins sem hefur fengið listastafnum O úthlutað fyrir komandi Alþingiskosningar.

Mikill hugur er í þeim Guðmundi og Glúmi sem í gær birti á Facebook-síðu sinni stuttan pistil þar sem hann greindi frá því að hann myndi á morgun (í dag) tilkynna um framboð sitt: „Í raun lofa ég engu nema því að vera heiðarlegur og hrista allverulega uppí þessu samfélagi einsog alvöru 10 gráðu jarðskjálfti,“ segir þar meðal annars.

Í gamla daga fór faðir minn um allt land og spurði: hverjir eiga Ísland? Þá voru það fjölskyldurnar fjórtán. Í dag hefur... Posted by Glumur Baldvinsson on Sunnudagur, 28. mars 2021

Uppfært 09:00

Tilkynning um framboðið var að berast þar sem segir meðal annars að Glúmur sé með „BA gráðu í stjórnmálafræði og hagfræði frá Háskóla Íslands, MSc gráðu í alþjóðasamskiptum og evrópufræðum frá London School of Economics og MA gráðu í alþjóðasamskiptum og alþjóðaviðskiptum frá University of Miami. Glúmur hefur starfað hjá Fríverslunarsamtökum Evrópu, EFTA, Sameinuðu þjóðunum, International Relief and Development í Washington, ICEAID, Þróunarsamvinnustofnun Íslands, Íslensku friðargæslunni, Tryggingastofnun ríkisins og sem fréttamaður á RÚV og Stöð 2 auk þess að hafa starfað sem leiðsögumaður og sjómaður á Íslandi.“

Þá fylgir stuttur pistill frá frambjóðandanum:

„Þegar ég var ungur maður var ég oft spurður hvort ég ætlaði ekki í pólitík eins og afi og pabbi. Ég svaraði neitandi. Skyldi ég í pólitík væri það ekki út af ætterni mínu heldur einvörðungu eftir að ég hefði öðlast einhverja lífsreynslu og ástríðu fyrir því sem betur mætti fara í samfélagi okkar. Ég átti vini sem dýrkuðu ákveðinn stjórnmálaflokk, fóru í lögfræði og beint í framboð án þess að vita nokkuð um hvað veröldin snerist og án skilnings á þjóðinni sem pólitíkusinn á að þjóna. Nú er ég eldri og finn mig knúinn til að gera eitthvað í málunum og leggja mitt af mörkum þegar staðan í þessu samfélagi er þannig að fjölskyldur teljandi á fingrum annarrar handar eiga landið til sjávar og sveita. Einu sinni var talað um Ísland sem stéttlaust land. Það var firra þá en enn meiri firra nú og það sem verra er er að stærstu fjölmiðlar landsins eru í eigu sömu fjölskyldna og eiga landið. Ísland er eitt spilltasta ríki í norðri jarðar. Hvernig má slíkt vera í svo smáu samfélagi sem ætti í raun að vera fyrirmynd annarra samfélaga um jöfnuð og velferð? Ég hef val. Að sitja hjá og röfla á samfélagsmiðlum eða sigla úr vari og taka þátt og láta til mín taka. Ég vel síðari kostinn. Glúmur Baldvinsson“