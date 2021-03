Óttaðist að fólk kæmi á tónleikana og héldi að hann væri að spila á ónýtan flygil

Tónleikar Víkings Heiðars í Hörpu byrjuðu á tvöfaldri tilkynningu í kerfinu: Gestir í fyrsta lagi beðnir um að halda kyrru fyrir í sætum ef jarðskjálfti kæmi og í öðru lagi að taka aldrei niður grímuna og gæta að fjarlægðarmörkum. What a time to be alive. Frábærir tónleikar samt.