Óvæntar lokaniðurstöður í kvöld: „Er vistkerafæði lausnin fyrir kjötætur?“

„Það væri samt brjálæðislega gott ef við myndum minnka kjötát hressilega. En það er til önnur leið en að verða grænkeri að öllu leyti og það kallast vistkerafæði.“

Bæði Sævar Helgi og Alexandra Kjeld umhverfisverkfræðingur hjá EFLU ræða það í lokaþættinum að sú leið geti verið skynsamleg fyrir fólk sem ekki getur hugsað sér að verða grænkerar en er góð fyrir bæði heilsuna og jörðina. Eins og Alexandra segir:

Hófstilltir skammtar

„Það er eitt hvað er best fyrir heilsuna og hvað er best fyrir jörðina. Og við þurfum einhvern veginn að reyna að samþætta þetta. En það sem hefur ráðið ríkjum undanfarna áratugi er hvað er best fyrir hagvöxt; hvernig getum við framleitt sem mest og sem ódýrast. Og núna þurfum við að breyta því.“ Niðurstaða Alexöndru er einföld. Borðið alvöru mat, ekki alltof mikið af honum og aðallega plöntur.

„Vísindamenn, næringarfræðingar og fleiri hafa tekið sig saman og reiknað út hvernig mataræði fólks árið 2050 þurfi að vera til þess að við séum bæði með heilbrigða plánetu og heilbrigt líf sjálf. Ég sjálfur lifi samkvæmt þessu,“ segir Sævar Helgi og vísar þar til vistkerafæðis (enska: Planetary Health Diet).

Það mataræði úthýsir ekki dýraafurðum en mælir með afar hófstilltum skömmtum af mjólkurafurðum, kjöti, fiski og eggjum. Til dæmis er ekki mælt með meiru en 100 grömmum. af rauðu kjöti á viku (um það bil einn hamborgari), 200 grömm af kjúklinga- eða svínakjöti og 200 grömm af fiski.

Lokaþáttur af „Kjötætur óskast! Vegan með Lóu Pind“ er á dagskrá Stöðvar 2 í kvöld kl. 19:10. Í þessari fimm þátta seríu fylgist Lóa með fjórum íslenskum fjölskyldum sem féllust á að taka þátt í fjögurra vikna vegan tilraun. Í þætti kvöldsins er hópurinn kominn á síðustu viku tilraunar. Orkan er mismikil hjá hópnum og kúabændurnir, sem hafa efast um forsendur útreikninga á kolefnisspori, fá vísindatvíeykið frá EFLU í heimsókn á Litla-Ármót.

Í seinni hluta þáttar eru svo niðurstöður þessarar tilraunar afhjúpaðar. Þá fá fjölskyldurnar upplýsingar um hvernig gekk að minnka kolefnissporið og sömuleiðis hvaða áhrif grænkerafæðið hafði á heilsu þeirra. Niðurstöðurnar eru vægast sagt óvæntar og sýna berlega að sama mataræði hentar ekki öllum.

Hér fyrir neðan má sjá brot úr lokaþætti kvöldsins.

Framleiðandi og leikstjóri þáttanna er Lóa Pind Aldísardóttir, myndatökumaður er Ívar Kristján Ívarsson og klippingu annaðist Hrafn Jónsson. Framleitt af Lóa Production fyrir Stöð 2. Verkfræðistofan EFLA veitti ómetanlega aðstoð við útreikninga þáttanna.