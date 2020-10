Rúnar Alex líklega að fá fyrsta tækifærið hjá Arsenal í kvöld

Alex Rúnarsson is the sixth Icelandic to Play for Arsenal after:

1. Albert Guðmundsson (1946-'47): 2 A

2. Siggi Jónsson (1989-'91): 8 A

3. Valur Gíslason (1996-'97): 0 A

4. Stefán Gíslason (1997-'98): 0 A

5. Ólafur Ingi Skúlason (2001-'05): 1 A#Zaha #Aouar #Partey #afc pic.twitter.com/d0Q9dkWP0e