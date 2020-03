Bréf litla Man. United stuðningsmannsins virðist nú hafa haft áhrif á Liverpool

Liverpool fer ekki taplaust í gegnum ensku úrvalsdeildina á þessu tímabili en það er ljóst eftir óvæntan skell liðsins á móti Watford um helgina. Þetta var annað tap Liverpool á stuttum tíma og þau hafa bæði komið eftir að Klopp frá bréf frá hinum tíu ára gamla Daragh Curley.



Daragh Curley er tíu ára stuðningsmaður Manchester United sem komst í fréttirnar eftir að hann sendi Jürgen Klopp, knattspyrnustjóra Liverpool, bréf á dögunum og fékk svar til baka.



Daragh Curley var búinn að fá nóg af sigurgöngu Liverpool liðsins á þessari leiktíð og biðlaði til Klopp að fara nú að tapa einhverjum leikjum. „Liverpool liðið er að vinna alltaf mikið af leikjum. Svo gerðu það láttu Liverpool tapað í næsta leik,“ skrifaði hinn tíu ára gamli Daragh Curley.





Daragh Curley: ‘The next time Liverpool play please make them lose. You should just let the other team score’



Since then: Atletico 1-0 Liverpool, Watford 3-0 Liverpool ??



Daragh has Klopp on strings https://t.co/azxrBKYmec