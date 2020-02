Það gengur illa hjá Arsenal að vinna leiki í ensku úrvalsdeildinni en í gær gerði liðið fjórða jafntefli í röð í gær.



Skytturnar gerðu markalaust jafntefli við Burnley á útivelli en iðið hefur gert jafntefli við Crystal Palace, Sheffield United og Chelsea ásamt Burnley í síðustu fjórum leikjum.



Arsenal hefur ekki unnið leik í deildinni frá því að þeir unnu Manchester United á nýársdag en það er einungis einn af sex sigrum Arsenal í úrvalsdeildinni.











Það eru einungis botnliðin tvö, Norwich og Watford, sem eru búnir að vinna færri leiki en Arsenal. Norich hefur unnið fjóra og Watford fimm.



Arsenal er í 10. sæti deildarinnar með 31 stig og hafa til að mynda unnið þremur fleirum færra en Burnley sem er sæti neðar en Skytturnar.



Aðal vandamál Arsenal í vetur er að liðið hefur gert þrettán jafntefl. Eina annað liðið sem kemst í tíu leiki eða meira í jafnteflum er Wolves með ellefu leiki.





