„Hef þekkt suma strákana frá því að þeir voru sjö ára“

Krakkalið Liverpool kom félaginu áfram í enska bikarnum í gærkvölödi eftir 1-0 sigur á Shrewsbury á heimavelli í endurteknum leik liðanna.



Enginn leikmaður aðalliðs Liverpool var með í leiknum í gær og því fengu krakkarnir tækifærið. Þeir þökkuðu traustið og komu félaginu áfram í 16-liða úrslitin.



Neco Williams, átján ára hægri bakvörður Liverpool, var himinlifandi eftir sigurinn.



„Þetta var ótrúlegt. Þetta var kvöld sem við munum muna eftir lengi, sérstaklega þeir sem léku sinn fyrsta leik. Allt liðið lagði mikið á sig og við héldum áfram út leikinn,“ sagði Williams.





Liverpool's young side have done it.



They've beaten Shrewsbury thanks to an own goal.



Chelsea await in the next round.



