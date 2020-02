Sjálfsmark kom í veg fyrir að Watford færi upp úr fallsæti

Sjálfsmark Adrians Mariappa kom í veg fyrir að Watford ynni Brighton í seinni leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Lokatölur 1-1.



Watford komst yfir með marki Abdoulaye Doucoure á 19. mínútu. Þetta var þriðja mark hans í síðustu sex deildarleikjum.



Gestirnir leiddu þar til tólf mínútur voru eftir. Þá varð Mariappa fyrir því óláni að skora sjálfsmark.



Frá byrjun síðasta tímabils hefur Watford skorað sex sjálfsmörk, fleiri en nokkurt annað lið í ensku úrvalsdeildinni.

