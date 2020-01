Halda því fram að hægt sé að kaupa upp samning Håland fyrir 64 milljónir punda árið 2021

Manchester United missti af norska framherjanum Erling Braut Håland í þessum mánuði og strákurinn hefur síðan raðað inn mörkum með Borussia Dortmund í þýsku deildinni. United gæti bætt fyrir þetta strax á næsta ári.



Samkvæmt heimildum þýska blaðsins Bild verður hægt að kaupa upp samning Håland við Borussia Dortmund strax á næsta ári og það fyrir „aðeins“ 63 milljónir punda.





Erling Haaland only signed for Dortmund for £18 million this transfer window, but the club agreed to a very low release clause.



