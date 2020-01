Mark og stoðsending frá Rooney í stórsigri

Wayne Rooney var í banastuði er Derby rúllaði yfir Stoke City, 4-0, í fyrsta leik helgarinnar í ensku B-deildinni.



Leikurinn var í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport í kvöld en fyrsta markið kom á 21. mínútu er Martyn Waghorn kom Derby yfir.



Einungis þremur mínútum var staðan orðin 2-0 er Chris Martin skoraði og heimamenn í Derby leiddu 2-0 í hálfleik.



Rooney var svo sjálfur á skotskónum á 67. mínútu er hann skoraði beint úr aukaspyrnu og hann lagði svo upp fjórða og síðasta markið sjö mínútum síðar. Lokatölur 4-0.





Wayne Rooney has scored his 1st goal for @dcfcofficial at Pride Park with a free-kick v Stoke



He became @ManUtd's record goalscorer with a free-kick against Stoke in Jan 2017 pic.twitter.com/Eo4vxhN9ma