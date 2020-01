Martinelli í fótspor Nicolas Anelka hjá Arsenal

Átján ára Brasilíumaður er að eiga mjög athyglisvert fyrsta tímabil með enska úrvalsdeildarfélaginu Arsenal.



Gabriel Martinelli skoraði fyrra mark Arsenal í 2-2 jafnteflinu á móti Chelsea í gær en markið má segja gjörbreytti öllu fyrir hans lið.



Með markinu komst Gabriel Martinelli einnig í hóp með Nicolas Anelka. Þetta var nefnilega tíunda mark Martinelli í öllum keppnum á þessu tímabili. Hann skoraði það eftir sprett upp allan völlinn eftir að Chelsea missti boltann upp við mark Arsenal.





Gabriel Martinelli is the first teenager to score 10+ goals across all competitions for Arsenal in a single season since Nicolas Anelka in 1998/99.



Just 18-years old. pic.twitter.com/Uyny0PHD5u