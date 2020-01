Margfaldur meistari með Man. United talaði eftir leikinn um eitrað andrúmsloft á Old Trafford

Það er óhætt að segja að tap Manchester United í gærkvöldi á heimavelli á móti Burnley hafi farið illa í bæði stuðningsmenn félagsins sem og nokkra knattspyrnusérfræðinga.



Það var baulað á leikmenn Manchester United þegar þeir gengu af velli eftir leikinn. Manchester United er sex stigum frá Meistaradeildarsæti eftir þetta tap á Old Trafford en liðið fékk þar fínasta tækifæri til að nýta sér það að Chelsea tapaði stigum í gær.



Breska ríkisútvarpið tók það saman sem stuðningsfólk og sérfræðingar voru að segja um Manchester United liðið eftir þetta vandræðalega kvöld fyrir félagið.





"As a fan what do you cling onto there?"



Rob Green says he can't think of anything positive for Man United fans to take after tonight's game



